Tha hồ diện bikini nhờ 10 cách giảm mỡ bụng mà không cần tập thể dục

Vùng bụng là nơi dễ tích tụ mỡ nhiều nhất. Để có được một vùng bụng phẳng lì và vòng eo thon gọn thường đòi hỏi sự kết hợp một chế độ ăn uống cân bằng kết hợp tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, không phải ai cũng sắp xếp được thời gian để tập thể dục hay tuân thủ chế độ ăn kiêng hợp lý. Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể giảm mỡ bụng nhờ tuân thủ những giải pháp sau mà không cần tập thể dục.

Hạn chế đồ uống nhiều đường

Nên tránh những đồ uống có xu hướng chứa nhiều đường như nước ngọt, đồ uống pha chế khác nhau, trà sữa trân châu, thậm chí cả nước ép trái cây đóng hộp. Kể cả đồ ngọt như bánh ngọt, kem cũng nên tránh xa vì chúng chứa nhiều bột và đường.

Tốt nhất là bạn nên chuyển sang đồ uống ít đường hoặc có thể dùng cỏ ngọt để thay thế vị ngọt.

Bổ sung vitamin C mỗi ngày

Ăn ít nhất một loại trái cây giàu vitamin C mỗi ngày, bởi vitamin C là chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể chất chống ô xy hóa và rất quan trọng đối với sức khỏe. Đối với những người muốn giảm mỡ bụng hoặc cân nặng, nó đóng vai trò chuyển hóa các phân tử chất béo. Do đó, không có gì ngạc nhiên tại sao những người thiếu vitamin C lại tích tụ mỡ nhiều hơn quanh bụng và vòng eo.

Uống nhiều nước

Uống ít nhất 8 ly nước lớn mỗi ngày không chỉ cung cấp nước và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bạn. Nước sẽ làm tăng tốc độ đốt cháy nhiều calo hơn. Bởi vì hầu hết quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra với sự có mặt của nước, điều này sẽ dẫn đến giảm mỡ bụng.

Uống nửa lít nước trước bữa ăn khoảng 30 phút sẽ làm giảm cảm giác đói và giảm lượng calo hấp thụ.

Hãy ăn nhiều chất đạm

Protein sẽ giúp giảm mỡ bụng vì chúng giúp chuyển hóa, giảm cảm giác thèm ăn hoặc đói. Nên ăn các loại thực phẩm giàu protein như cá, thịt gia cầm, đậu nành, đậu lăng và nấm, tuy nhiên cũng cần bổ sung thêm rau củ vào chế độ ăn để có được nhiều chất dinh dưỡng hữu ích.

Protein không những cần thiết cho sức khỏe mà còn có thể làm tăng cảm giác no sẽ giúp bạn ăn ít calo hơn.

Giảm thức ăn tinh bột

Bởi vì tinh bột được phân hủy thành đường trong cơ thể và khi có quá nhiều đường cơ thể sẽ lưu trữ nó dưới dạng chất béo. Do đó, nếu muốn giảm vòng bụng, bạn nên tránh hoặc giảm bớt các thực phẩm thuộc nhóm tinh bột.

Chuyển sang các loại tinh bột lành mạnh hơn như bánh mì nguyên cám và gạo lứt thay vì ăn bánh mì trắng, gạo tinh chế, mì ống, couscous, ngô, bột bắp và khoai tây.

Detox đường ruột

Nếu thường xuyên gặp vấn đề đầy bụng hay táo bón, bạn nên detox bằng cách uống một ly nước ấm lớn ngay khi thức dậy và ăn những thực phẩm detox cơ thể như: Táo, bơ, củ cải đường và các loại quả họ dâu, quả mọng… Thực hiện việc này cho đến khi thành thói quen sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, cũng như giảm độc tố trong cơ thể và làm cho cơ thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng.

Bổ sung lợi khuẩn cho cơ thể



Probiotic là những vi sinh vật tốt trong cơ thể giúp giữ cho đường ruột khỏe mạnh và kích thích công việc của đường tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Nó còn giúp cân bằng đường ruột, giảm đầy hơi, tiêu chảy, kích thích bài tiết. Probiotic hoặc vi khuẩn tốt có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như: Sữa chua, pho mát, kim chi, rượu táo, kombucha.

Ăn một chế độ ăn ít calo

Giảm béo bụng mà không cần tập thể dục chủ yếu phụ thuộc vào chế độ ăn uống. Ngoài việc tránh tinh bột và đường, nên chọn ăn thực phẩm chứa ít calo mà lượng thức ăn được tính toán không vượt quá năng lượng cần thiết, lúc đó cơ thể sẽ dần dần sử dụng chất béo tích lũy thay thế.

Bạn nên tuân thủ chế độ ăn ít calo như thực đơn hấp hoặc chần, thực đơn salad cay, canh mềm và canh tom yum.





Biết cách ăn uống giúp giảm vòng bụng

Giảm bụng cần ăn uống đúng cách. Đầu tiên bạn phải loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chế biến sẵn ra khỏi thực đơn của mình bởi loại này chứa nhiều muối, có thể gây sưng tấy và đầy hơi. Thứ hai là ăn trái cây và rau quả giàu chất xơ và có hàm lượng nước cao vì nước và chất xơ trong thực phẩm sẽ kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Thứ ba là ăn thành nhiều bữa nhỏ, thường xuyên để giảm cảm giác đói hoặc thèm ăn có thể phát sinh trong ngày. Cuối cùng, hãy nhai kỹ thức ăn (ít nhất 10 lần) trước khi nuốt, thực hiện điều này sẽ giúp dạ dày hoạt động dễ dàng hơn. Đồng thời nó cũng tạo cơ hội cho não phát tín hiệu và giải phóng các chất khiến bạn cảm thấy no, điều đó cũng sẽ khiến bạn ăn ít hơn.

Mỡ tích tụ lâu ngày không thể biến mất dễ dàng trong hai hoặc ba ngày, do đó, hãy thực hiện chế độ ăn uống hợp lý cũng như đảm bảo đủ các loại chất dinh dưỡng. Tất cả những điều này đòi hỏi bản thân bạn phải có kỷ luật và quyết tâm. Và kết quả là cơ thể chắc chắn sẽ được đền đáp bằng một chiếc bụng phẳng lì.

Theo: Vogue, Healthline, Instagram