Tạo kiểu áo ngực tuyệt vời với váy maxi, thiêu đốt mọi ánh nhìn của Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens mặc một bộ quần áo tùy chỉnh sắc sảo với điểm nhấn là chiếc áo ngực ren của NTK cổ điển trên thảm đỏ.

Cặp đôi này nằm trong số nhiều khách mời thời trang tại lễ trao giải, bao gồm: Kylie Jenner, Julia Fox, Keke Palmer...

Trên thảm đỏ của các sự kiện, những chiếc váy mang phong cách cổ điển, từ chất liệu vải tuyn đến lụa được mix cùng giày cao gót đã tạo thành điểm nhấn tuyệt vời cho các ngôi sao đầy duyên dáng và quyến rũ.

Amanda Seyfried thanh lịch khi mặc bộ đồ từ BST của Michael Kors Spring 2023 bao gồm phần thân bất đối xứng màu đen và quần dài bằng vải lanh.

Alexandra Daddario với chiếc đầm thêu thủ công cao cấp của nhà mốt Dior khi tham dự Guggenheim International Gala 2022, do Dior tổ chức tại Bảo tàng Guggenheim vào ngày 9.11.2022 tại thành phố New York.





Cũng tại Lễ trao giải CFDA 2022 ở New York, Katie Holmes đã bước trên thảm đỏ cùng với NTK người New York, Jonathan Simkhai. Do sự kiện này được gọi là “Giải Oscar của thời trang”, và tôn vinh sự xuất sắc trong ngành thời trang Hoa Kỳ, Holmes đã chọn trang phục khá tinh tế.

Chiếc váy dài, hình dáng suông có phần viền pha lê lấp lánh gợi lên cảm giác của một chiếc váy flapper của những năm 1920, dù nó mang lại cảm giác hiện đại với đường viền cổ áo cạp và hở lộ phần da bên một cách tinh tế.

Theo: Vogue, fashionista