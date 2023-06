Tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ mắt, hiểu đủ, chọn đúng để có đôi mắt đẹp, khỏe

Nằm ở vị trí trung tâm khuôn mặt đôi mắt là nơi thu hút đầu tiên, nhiều nhất sự chú ý của người đối diện. Thẩm mỹ mắt là nhu cầu của đông đảo nhưng hiểu đủ về nó và lựa chọn đúng nơi, đúng bác sĩ để được phẫu thuật thẩm mỹ an toàn lại không nhiều người để tâm.



"Nhu cầu làm đẹp là quyền của mỗi người đặc biệt với chị em phụ nữ, giúp cho họ tự tin hơn là điều đáng khuyến khích", bác sĩ Quốc Anh (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết



Thẩm mỹ mắt - chưa thấy cái đẹp đã mất khả năng nhìn…

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh (Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ mắt và vùng mặt, Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết: "Với đặc thù về vị trí, chức năng của mắt chị em nên cẩn thận khi muốn "sửa sang cửa sổ tâm hồn", có những thay đổi nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn. Bệnh viện mắt Trung ương đã từng tiếp nhận các ca biến chứng do thẩm mỹ gây nên. Trong đó có những ca lấy mỡ mắt không cẩn thận làm tụ máu hốc mắt gây nguy hiểm cho chức năng của mắt - thị lực giảm sút, nặng hơn là hỏng mắt… Một số trường hợp khác do thực hiện kỹ thuật thiếu chuẩn xác, thiếu kinh nghiệm nên khách hàng khi lấy mỡ mi, cắt bọng mắt… bị lật mi, trễ mi, hở mi - nhắm mắt không kín gây tổn thương bề mặt nhãn cầu, không chữa trị kịp thời dẫn đến viêm loét giác mạc, mù lòa".

Khi thẩm mỹ mắt chị em cần biết hết về các nguy cơ để có lựa chọn đúng đắn, hành trình thẩm mỹ được an toàn

"… Trong y học có tiểu phẫu, trung phẫu, đại phẫu và có cả các phương pháp không phẫu thuật, không xâm lấn - chỉ dùng hóa chất, thuốc hoặc thủ thuật để can thiệp, tạo hình. Và tất cả các kỹ thuật này đều có nguy cơ. Tiêm filler (chất làm đầy) - phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, không xâm lấn (hoặc xâm lấn tối thiểu) là một ví dụ. Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Da liễu Trung ương cũng đã gặp một số trường hợp tiêm filler nâng mũi nhưng nếu không nắm được kiến thức giải phẫu và những nguy cơ có thể xảy ra nên có thể bị tiêm chất làm đầy này vào động mạch mắt gây tắc mạch làm mù mắt. Hậu quả này xuất phát từ suy nghĩ đơn giản của nhiều người rằng đây là việc nhỏ - chỉ có xâm lấn chút nội khoa (mức tối thiểu) chứ không phải ngoại khoa nên sẽ không có nguy cơ biến chứng", TS Nguyễn Quốc Anh nói thêm.

Phẫu thuật với một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ có năng lực chuyên môn thì bác sĩ này sẽ có đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để phòng tránh các biến chứng có thể xảy ra

Đẹp phải đi đôi với khỏe, chọn đúng cần song hành với hiểu đủ

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh thì thẩm mỹ mắt hiện có độ an toàn cao nhờ công nghệ, khoa học, kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên, để việc thẩm mỹ mắt đạt hiệu quả, an toàn các khách hàng nên lựa chọn đúng địa chỉ thẩm mỹ, đúng bác sĩ chuyên khoa để giảm thiểu được rủi ro. Các cơ sở phẫu thuật đạt chuẩn sẽ có đủ thiết bị hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố. Hiểu biết về cấu tạo mắt, giải phẫu và sinh lý của các bác sĩ nhãn khoa kết hợp các kỹ thuật thẩm mỹ sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm đẹp và bảo đảm an toàn cho khách hàng. Đặc biệt, điều đó còn đảm bảo sức khỏe hậu phẫu lâu dài cho mắt.

“Tạo hình mí mắt” có thể thực hiện riêng ở mí trên hoặc mí dưới, hoặc thực hiện đồng thời cả bốn mí

Theo tài liệu của Hiệp hội giải phẫu thẩm mỹ và tạo hình của Pháp (Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique – SOFCPRE), ngay trong lần tư vấn, khám đầu tiên bệnh nhân cần biết và hiểu kỹ mọi thông tin, nguy cơ… trước khi đưa ra quyết định. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp của mắt, sức khỏe và thị lực của bệnh nhân.

Thẩm mỹ mắt cần đảm bảo sức khỏe hậu phẫu lâu dài cho mắt

Bản chất của tạo hình mí mắt là chỉnh sửa hình dáng mí mắt và các cấu trúc xung quanh theo mong muốn mà trước đây chưa được đẹp như ý. Đó gồm mở góc mắt, cắt mí, nhấn mí, cắt bọng, loại bỏ mỡ mắt, xử lý sa trễ mí, sụp mí, xóa nhăn… Không như nhiều quảng cáo hiện nay, thẩm mỹ mắt tuy đơn giản, nhanh gọn nhưng được xếp vào hàng phẫu thuật trung phẫu, thậm chí có những phẫu thuật được xếp vào đại phẫu cần tuân thủ đủ quy trình khi thực hiện. Cụ thể như trước khi phẫu thuật cần khám mắt, mí mắt để kiểm tra các bệnh lý mắt, phát hiện các vấn đề bất thường có thể ảnh hưởng đến ca phẫu thuật cũng như xác định những trường hợp phẫu thuật không được khuyến cáo. Bệnh nhân cần khám sức khỏe tổng quát, gặp bác sĩ gây mê trước khi phẫu thuật… Khi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân cần hiểu kết quả thẩm mỹ bị chi phối một phần bởi các yếu tố tuổi tác, cơ địa bẩm sinh (một số phản ứng của mô khó có thể lường trước, sẹo hình thành bất thường).

Thường sẽ mất từ 3 - 6 tháng sau khi phẫu thuật thì kết quả thẩm mỹ mắt mới được hoàn hảo. Đây là khoảng thời gian cần thiết để mô mềm trở lại, sẹo (nếu có) lành và biến mất

Tuy là phẫu thuật thẩm mỹ song cơ bản vẫn là một ca phẫu thuật do vậy luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro như bất kỳ ca phẫu thuật nào khác. Nguy cơ về máu tụ, nhiễm trùng, sẹo bất thường, khô mắt, tuyến lệ gặp vấn đề, sa mi, hở mi, co mi, lộn mi, song thị, tăng nhãn áp… tuy không thường gặp nhưng hoàn toàn hiện hữu.

Hiểu đủ về thẩm mỹ mắt còn giúp chị em sở hữu được quyền lợi của mình - nếu có, ví dụ như vấn đề chi trả của bảo hiểm

"Hiểu đủ về thẩm mỹ mắt rất quan trọng. Ranh giới giữa bệnh lý và thẩm mỹ trong ngành mắt rất nhỏ. Ở các nền y học tiên tiến họ quy định rất rõ. Ví dụ sa da mi đều là vấn đề của thẩm mỹ và bệnh lý. Nếu là bệnh lý sẽ được bảo hiểm chi trả còn nếu là thẩm mỹ sẽ không được bảo hiểm chi trả. Cụ thể, khắc phục sa trễ da mi trong thẩm mỹ để có đôi mắt sáng, đẹp, trẻ trung và hỗ trợ thị lực tốt hơn. Còn về khía cạnh bệnh lý cần làm thêm các bài test (kiểm tra -pv) về thị trường (tầm nhìn của mắt). Nếu kết quả cho ra có thay đổi về thị trường tức việc sa trễ da mi có ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn thì có thể kết luận đây là bệnh lý".

Có một số việc đơn giản như laser vùng mi, tiêm filer, botox, xóa nếp nhăn… là các thủ thuật. Còn các loại thẩm mỹ mắt khác đều được xếp vào phẫu thuật trung phẫu

"Thẩm mỹ mắt nên tuân thủ quy trình thăm khám, chăm sóc, theo dõi, đánh giá hậu phẫu thuật để đảm bảo sức khỏe và quan trọng nhất là đảm bảo thị lực", bác sĩ Quốc Anh nhấn mạnh.

