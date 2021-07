Retreat tại gia - cuối tuần chọn bình cắm hoa đẹp

Bình hoa có họa tiết hoa lá cũng là lựa chọn đáng để suy ngẫm. Các họa tiết trên bình hoa theo phong cách hiện đại thường nhỏ xinh và chiếm phần diện tích khiêm tốn trên thân bình. Những chiếc bình dài cổ cao hoặc bình hoa cỡ trung với họa tiết hoa lá cho không gian cuối tuần của bạn thêm sinh động. Bình họa tiết lá cắm lá - vẻ đẹp xanh mát làm dịu cả mùa hè.

Không phải cứ chơi hoa là tốn thật nhiều "xiền" (điều này đúng nếu bạn mê các loại hoa nhập ngoại) . Các loại hoa có sẵn quanh năm hoặc theo mùa như hoa ly, lan, sen, cúc họa mi, hồng Đà Lạt, cẩm chướng... vẫn rất tuyệt khi bạn dành cho chúng sự đầu tư xứng đáng. Bên cạnh các loại bình có hình dáng truyền thống, bình hoa hai ngăn hay bình gốm cũng mang đến sự mới lạ và độc đáo riêng có. Ngoài cắm hoa, bạn cũng có thể cắm lá. Không có sẵn mẫu bình này hoặc muốn tiết kiệm, bạn thử hỏi bà hoặc mẹ có cái chai nào bỏ đi không? Mùa hồng sẽ đến vào dịp cuối năm. Liệu bạn có muốn thử cắm vài cành hồng có chùm quả đẹp như tranh vẽ này không?

Kiểu bình cắm hoa đẹp cuối cùng thật đơn giản - khối hình trụ tròn bằng thủy tinh. Khi bạn có quá nhiều bông hoa rực rỡ sắc màu rồi thì một chiếc bình đơn giản sẽ giúp cân bằng lại. Ngoài bình thủy tin hình trụ này, bạn cũng có thể DIY (tự làm - Do it yourself) bằng cách cắt ngắn một chai nước đã dùng rồi làm chiếc bình cắm hoa của riêng bạn.

Ảnh: Amy Daily, Gốm Store, Layla