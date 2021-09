Những món ngon nhất định phải thưởng thức khi lên Cao Bằng

3. Bánh Pẻng Rày (bánh trứng kiến)

Bánh bao gồm trứng kiến non, bột nếp nương và lá non cây vả bọc bên ngoài. Trứng kiến để làm bánh phải là trứng của những loại kiến lành như kiến đen, thân nhỏ, đuôi nhọn thường làm tổ trên các loại cây như: Vầu, nứa, găng. Trứng kiến có màu trắng sữa, thân to cỡ hạt gạo mẩy và tròn. Bánh trứng kiến có thể ăn nóng hay nguội tùy ý, với loại bánh này thì ăn bất cứ lúc nào cũng có vị ngon riêng. Dẻo của gạo nếp, vị mềm của lá vả, và đặc biệt là vị béo béo ngậy ngậy của nhân bánh được làm từ trứng kiến mang đến hương vị độc đáo cho món bánh.

Là một trong những loại bánh độc đáo của người Tày bởi nguyên liệu chủ yếu để làm nên thứ bánh có một không hai này chính là trứng kiến.