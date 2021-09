Những món ăn được người Sài Gòn mong đợi nhất khi hết thời gian giãn cách

8. Các loại ốc và hải sản sốt Thái, chân gà cay

Người Sài Gòn rất biết cách hưởng thụ những điều tốt nhất có thể. Ngồi ăn ốc ngoài việc thưởng thức những đĩa ốc ngon lành, tươi sống được chế biến đa dạng và hấp dẫn thì cảm giác ngồi ăn, trò chuyện cùng bạn bè, ngắm phố xá chính là điều làm nên một "văn hóa lễ ốc" của người Sài Thành.