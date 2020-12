Loại thực phẩm nên ăn mỗi ngày để giảm cân và sống lâu hơn

Rania Batayneh, MPH, chủ sở hữu của Essential Nutrition For You và là tác giả của The One One One Diet nói "Đậu lăng là món ăn tuyệt vời trong súp hoặc salad, nhưng bạn cũng có thể thêm lượng lớn chất xơ vào các món ăn cổ điển nhiều thịt như thịt viên và bánh mì thịt.”