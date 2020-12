Kylie Jenner khoe cây thông Giáng sinh năm 2020 cao đến tận trần nhà

Kylie Jenner sắp sửa trao danh hiệu nữ hoàng Giáng sinh cho mẹ, Kris Jenner.

Giống như các thành viên khác của gia đình là những người phụ nữ nổi tiếng, trùm mỹ phẩm, 23 tuổi, cháy hết mình khi nhắc đến chuyện trang trí cây thông Giáng sinh - và năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Bà mẹ một con lên Instagram khoe cách cô trang trí Giáng sinh cho ngôi nhà ở Hidden Hills, California, từ phòng của con gái Stormi đến cây thông Giáng sinh to khổng lồ ở phòng khách, chuyện mà người hâm mộ mong đợi hằng năm.

Kylie khoe cây thông cao chót vót trong một video clip, quay lên ngọn rồi xuống thân và cho biết cây thông “cao đến tận trần nhà”. Kris, người đến nhà con gái chơi và xuất hiện nhiểu lần trong các video, nói xen vào: “Cây này thật ngon”.

Nhà sáng lập Kylie Cosmetics kể, các món đồ trang trí là sự kết hợp giữa những món đồ cũ mà gia đình nổi tiếng đã có trên cây thông của họ khi cô còn nhỏ và những món đồ mới theo cùng một phong cách - bao gồm những quả châu liên quan đến thực phẩm như quả châu mang hình tách cà phê, chồng bánh quy sô cô la, và bánh burger.

“Mẹ thường treo những thứ này lên cây thông của chúng tôi hằng năm, vì thế, tôi phải mua nhiều món hơn để gắn lên cây thông này,” cô cười giải thích.

Năm nay, ngôi sao quyết định bài trí mọi thứ khá tối giản, nếu so với các năm trước. Ngoài những món đồ trang trí ấm áp, cây thông chỉ được giăng đèn màu trắng.

Cây thông năm ngoái, cũng được đặt giữa phòng khách của Kylie và cao gần 5m50, có chủ đề màu trắng xuyên suốt và được tô điểm bởi nhà thiết kế hoa nổi tiếng Jeff Leatham, nhà trang trí cây thông xuất sắc nhất của gia đình Kardashian-Jenner trong nhiều nằm.

Kylie không đề cập đến việc ai đã thực hiện cây thông năm nay, nhưng dựa vào các tấm ảnh, có vẻ như cây thông có cùng chiều cao, nếu không muốn nói là cao hơn cây thông năm ngoái.

Sau đó, ngôi sao truyền hình thực tế đưa người hâm mộ vào phòng khách, cho họ xem sơ qua một số món đồ Giáng sinh ấm áp: một bức tượng nhỏ ông già Noel mà cô tâm sự cô có "từ khi tôi chào đời" và bốn chiếc tất được thêu tên riêng của bốn người treo trên mặt lò sưởi.

"Mẹ đặt những thứ này cho con!" Kris kể về những chiếc tất thêu chữ Kylie và hình ảnh ông già Noel trong cửa hàng đồ chơi. Ba chiếc tất tương tự có chữ Stormi, Kris và Corey được thêu trên vớ dành cho bạn trai lâu năm của Kris là Corey Gamble và con gái của Kylie với Travis Scott là Stormi, 2 tuổi.

Cuối cùng, Kylie đã chụp một góc phòng của Stormi, nơi cô trang trí một cây thông giả màu hồng đặt trước bộ sưu tập sách ảnh của bé.

Năm 2019, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians đã đăng một vlog trên Youtube để đem đến cái nhìn sâu hơn về cách cô tô điểm nhà nhân mùa lễ hội, cũng như món quà Giáng sinh sớm ngọt ngào mà Kris tặng cho Stormi: một ngôi nhà đồ chơi lớn ở sân sau, đó là một bản sao hoàn hảo của một trong những ngôi nhà đồ chơi mà Kylie có khi còn nhỏ.

Kylie và Kris hầu như không phải là thành viên duy nhất trong gia đình Kardashian-Jenner nổi tiếng với việc tiêu xài sang trong mùa lễ hội cuối năm.

Kourtney, Kim và Khloe Kardashian thường xuyên trang trí Giáng sinh với những cây thông cao trên 6 mét, những con gấu Bắc Cực bằng thủy tinh to như gấu thật và thậm chí là một sân đầy tuyết thật (ở nam California).