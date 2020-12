Khloé Kardashian tiết lộ lý do không tổ chức tiệc Giáng sinh năm 2020

Ngôi sao truyền hình thực tế, người khẳng định cách đây không lâu cô nhiễm Covid-19 và đã khỏe mạnh, đăng trên Twitter rằng gia đình nổi tiếng không tổ chức tiệc đêm Giáng sinh với sự góp mặt của nhiều ngôi sao sau hơn 40 năm, do đại dịch coronavirus.

Khloe Kardashian, 36 tuổi, thông báo tin tức này khi trả lời một người hâm mộ tò mò trên Twitter về lễ Noel của họ năm nay.

Cô viết: ”Số ca nhiễm Covid nằm ngoài tầm kiểm soát ở California. Vì vậy, chúng tôi quyết định chúng tôi sẽ không tổ chức tiệc đêm Giáng sinh năm nay”.

“Tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên chúng tôi không tổ chức tiệc đêm Giáng sinh kể từ năm 1978. Tuy nhiên, sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu! Cẩn trọng vẫn hơn”, bà mẹ một con trần tình.

Điều đáng buồn đối với người hâm mộ nằm ở chỗ cô cũng nói rõ sẽ không có hình ảnh lễ Giáng sinh.

“Chúng tôi không làm gì. Không chụp ảnh Giáng sinh và không tổ chức tiệc đêm Giáng sinh năm nay. Covid đã làm xáo trộn mọi hoạt động”, Khloe trải lòng.

Vào tối thứ hai, 7.12, Kylie Jenner đã cho người hâm mộ xem sơ qua ngôi nhà thứ 2 ở Holmby Hills, California khi cô chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Trùm mỹ phẩm, 23 tuổi, lên Instagram chia sẻ cách cô biến biệt thự hoành tráng thành xứ sở thần tiên trong mùa Giáng năm nay.

Dĩ nhiên, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians không tự treo quả châu, lắp đặt cây thông hoặc giăng đèn mà cô thuê nhà thiết kế Jeff Leatham - người thường làm nên những khung cảnh ấm áp cho dòng họ Kardashian-Jenner - đến ngôi nhà hoành tráng của cô để sáng tạo.

Trong đoạn phim được chia sẻ, Kylie cho người hâm mộ thấy cô quyết định chọn chủ đề màu trắng cổ điển cho cây thông Giáng sinh năm 2020.

Ngôi sao đăng tải clip phòng khách của cô với một cây thông to phủ đầy tuyết và được trang trí bằng những quả châu bằng nhung.

Trên mặt lò sưởi là 2 chiếc tất da sang trọng - dành cho Kylie và con gái Stormi - và một dây hoa dài được làm từ cành thông và được thắp sáng bằng đèn màu trắng ấm áp.

Một vài chi tiết ngọt ngào đã được thêm vào xung quanh phòng, ví dụ như bức tượng nhỏ ông già Noel.

Ở một góc phòng, cây thông thứ 2 - được tô điểm đơn giản với những ngọn đèn lấp lánh - được chiếu trong video và bên cạnh cây thông xa hoa là một gia đình gấu Bắc Cực giống như thật.

Kylie thậm chí còn bảo đảm khu vực hồ bơi cao cấp tràn ngập không khí lễ hội khi những cây cọ to trong vườn được quấn đèn.

theo Daily Mail, Cosmopolitan