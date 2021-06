5 mẹo hô biến góc nhà, văn phòng thành góc xanh đáng yêu nhanh, rẻ, dễ làm

Cây dương xỉ tổ yến là một loại cây ưa bóng mát và đất ẩm rất phù hợp với việc bài trí trong nhà.

Trồng cây xanh trong nhà, văn phòng cũng được xem là một cách bài trí có ý nghĩa phong thủy. Chọn cây và trồng cây có thể theo sở thích về màu sắc, phong cách (thường những lựa chọn này phải hợp với thiết kế nội thất chung của cả ngôi nhà). Hoặc kỹ càng hơn là chọn cây theo tuổi, theo mệnh và theo cả tình hình cuộc sống hiện tại (những gia đình kinh doanh, buôn bán, những người đang gặp việc không may... thường sẽ muốn chọn những cây có ý nghĩa đặc biệt để tìm kiếm sự may mắn, tài lộc, an yên).

Cây lan ý xinh xắn, xanh mướt, rất phù hợp đặt trên các bàn làm việc, giúp thư thái, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, thực tế là không phải căn hộ nào cũng có không gian để làm vườn cảnh, dù chỉ là một ban công nhỏ hay một góc sân, hè. Và cũng không phải ai cũng có thời gian để tạo cây, tỉa cành, vun bón gốc rễ...