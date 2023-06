Tái tạo mũi hỏng do tai nạn với phương pháp nâng mũi sụn sườn toàn phần

Biến dạng mũi do chấn thương tai nạn

Chị P.T.K.L (30 tuổi, ở TP.HCM), bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến tình trạng gãy xương sống mũi, tổn thương phần hốc mắt phải

Giám đốc chuyên môn, bác sĩ CKI Đỗ Quang Khải - đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho biết đã tiếp nhận một trường hợp "rất khó" do tai nạn dẫn đến biến dạng dáng mũi. Chị P.T.K.L, sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, gương mặt chị đã thay đổi rất nhiều với chiếc sống mũi bị gãy. Buồn vì chiếc mũi khác biệt, chị L thu mình trong nhà, ngày ngày tìm kiếm thông tin về các TMV, bệnh viện thẩm mỹ (BVTM)... trên internet để mong tìm được "thần y" giúp chị phục hồi lại dáng mũi ban đầu. Đi tới đi lui qua khá nhiều các trung tâm TMV để tư vấn cùng giải pháp phục hồi dáng mũi. Tuy nhiên do trường hợp "quá khó", nên tất cả đã từ chối chị. Điều này khiến chị L tự tin, mất hết hy vọng cho đến khi chị quyết định đặt cược vào trận cuối tại BV TM Nam An.

Cú thay đổi ngoạn mục từ bàn tay "phù thủy"

Thông qua khai thác hình ảnh và chẩn đoán, bác sĩ Khải nhận định, xương mũi gãy, lệch, cấu trúc vách ngăn yếu (hư tổn sụn nặng), hở lỗ mũi, sụp xương ổ mắt phải, xương mũi phải sụp. Cần phải khắc phục lại cấu trúc dáng mũi, vì nếu để lâu có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường cho sức khỏe cũng như tâm lý.

Và chiếc mũi biến dạng của chị L (trái) đã được bác sĩ "phù phép" tài tình thành chiếc mũi cao có đường cong mềm mại (phải)

Bác sĩ Khải chia sẻ, để cải thiện tình trạng mũi của chị L, ông đã áp dụng kỹ thuật mới đó là nâng mũi sụn sườn toàn phần - đây là phương pháp độc quyền tại BV TM Nam An, và ông cũng chính là người đầu tiên tiên phong áp dụng tại Việt Nam. Theo ông, những trường hợp va chạm tai nạn giao thông nghiêm trọng, mũi đã nâng nhưng bị hỏng cần sửa lại, có thể nói kỹ thuật nâng mũi sụn sườn toàn phần chính là giải pháp tối ưu nhất.

Ca phẫu thuật tái cấu trúc nâng mũi sụn sườn toàn phần thành công sau hơn 3 giờ đồng hồ của bác sĩ Khải và ê kíp

Bác sĩ đã tái cấu trúc trụ mũi, đầu mũi, 2 bên cánh mũi bằng sụn sườn. Chỉnh và nâng nền xương nhằm làm thẳng xương mũi. Nâng cao sống mũi bằng sụn sườn.

Nâng mũi sụn sườn toàn phần - cứu tinh cho những chiếc mũi

Nâng mũi sụn sườn toàn phần là phương pháp sử dụng sụn sườn tự thân làm vật liệu nâng mũi chính, 100% sụn từ cơ thể người

Bởi vì sụn được lấy từ chính cơ thể nên vì thế độ tương thích và an toàn cao, mang lại dáng mũi đẹp tự nhiên, cải thiện các vấn đề như: Bóng đỏ đầu mũi, lộ sụn, đào thải vật liệu… Thông thường, phương pháp này sẽ được chỉ định thực hiện trong những trường hợp mũi bị biến dạng do chấn thương hoặc phẫu thuật nâng mũi hỏng nhiều lần.

Thu ngắn và nâng đỡ sống mũi bằng cách tạo thanh chống bằng sụn sườn

Bác sĩ Võ Thành Trung - Chuyên khoa Thẩm mỹ cung cấp: Sụn sườn được xem như "vị cứu tinh" đối với những trường hợp khách hàng đã thẩm mỹ mũi hỏng, da đầu mũi mỏng, trụ mũi lệch, vẹo, mà sụn tai không thể làm được nên nâng mũi sụn sườn chính là giải pháp thay thế hoàn hảo. Sụn sườn là nguồn sụn dồi dào nhất trên cơ thể, không tiêu theo thời gian. Sụn sườn có độ chắc khỏe, dễ tạo hình nên duy trì được kết quả thẩm mỹ ổn định, bền vững và lâu dài. Với bản chất là sụn tự thân nên sụn sườn hoàn toàn tương thích với cơ thể, không gây biến chứng, dị ứng, an toàn tuyệt đối.

Một ca nâng mũi sụn sườn nổi bật với điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên sự cân đối cho gương mặt

Khả năng bám dính của sụn sườn vào các cơ quan xung quanh xương mũi rất cao từ đó không gây ra tình trạng xê dịch, lệch, vẹo sóng sau khi phẫu thuật.

Nhược điểm: So với những phương pháp nâng mũi thông thường khác, ngoài việc chăm sóc vết thương ở mũi thì khách hàng còn phải chú trọng khâu chăm sóc cho vết thương ở vị trí lấy sụn sườn. Kỹ thuật lấy sụn khá phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao, vì vậy khách hàng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn trong khâu chọn địa chỉ thẩm mỹ, đội ngũ bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi nâng mũi sụn sườn. Sẽ tốn khá nhiều thời gian vì vừa chiết sụn sườn vừa nâng mũi, điều này đòi hỏi tay nghề kỹ thuật của bác sĩ rất cao.

Do đó đối với các trường hợp nâng mũi bị hỏng nói chung và trường hợp giống của chị P.T.K.L nói riêng dẫn đến biến dạng dáng mũi. Khách hàng cần phải tỉnh táo trước những lời quảng cáo của những thẩm mỹ viện kém chất lượng. Vì với những trường hợp mũi hỏng, mũi biến dạng sửa lại cần đòi hỏi phương pháp điều trị phù hợp, bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, bên cạnh đó là trang thiết bị hiện đại. Vậy nên, với tình trạng ngày nay thẩm mỹ viện "mọc lên như nấm", các bạn hãy tìm hiểu thật kĩ và lựa chọn bệnh viện thẩm mỹ uy tín để được tư vấn cụ thể về hướng khắc phục, tránh phải sửa đi sửa lại nhiều lần tốn tiền bạc và công sức.



Ảnh: Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, Viện thẩm mỹ La Ratio