Soi nhà của sao Hàn nhóm nhạc BTS, Suzy Bae, Soyeon... có gì khác biệt?

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc cũng chia sẻ hình ảnh ngôi nhà của họ thông qua các chương trình tạp kỹ và mạng xã hội.

Bae Suzy

Bất cứ ai quen thuộc với làn sóng Hallyu - hiện tượng văn hóa Hàn Quốc làm say mê người hâm mộ trên toàn cầu sẽ quen thuộc với Bae Suzy.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc được biết đến với gu thời trang sang trọng, bằng chứng là cả phong cách cá nhân lẫn nội thất nơi ở sang trọng của cô.

Ngôi sao đã trang trí ngôi nhà tinh tế hiện đại theo những nét nữ tính. Những bức tường trắng đóng vai trò như một phông nền trung tính để cô kết hợp đồ nội thất và lối trang trí rực rỡ, tạo ra một không gian tôn nghiêm đầy mời gọi với vô số nhân vật quyến rũ. Một chiếc ghế sofa nhung đỏ tía tô điểm thêm màu sắc cho phòng khách, nơi đây như một không gian dành cho âm nhạc.

Tình yêu của Bae dành cho hoa và các tác phẩm nghệ thuật đương đại có thể được nhìn thấy khắp nơi ở của cô.

Từng là người bắt kịp xu hướng, cô sở hữu một số tác phẩm trang trí được yêu thích đình đám, bao gồm cả chiếc bình Love Handles nổi tiếng của Anissa Kermiche.

Dễ dàng trở thành một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, BTS đã trở thành một cái tên quen thuộc trên khắp Hàn Quốc và nhiều khu vực châu Á.





Nhóm thường đăng ảnh chụp nhanh ngôi nhà của họ thông qua mạng xã hội và các buổi phát trực tiếp. Video âm nhạc của đĩa đơn chính Life Goes On, tiết lộ thêm về ký túc xá hiện đại của họ. Do thành viên Jeon Jungkook đạo diễn, video được quay trong không gian sống thực tế của họ để truyền tải cảm giác chân thực như đang ở nhà do đại dịch Covid-19.

Các điểm nhấn ấm cúng giúp làm sáng không khí, trong khi cây cối xanh tốt thổi luồng sinh khí và sự tươi mới vào không gian.

Ở đây, không gian cũng được truyền vào cá tính. Một bức ảnh của thành viên V được đóng khung trên tường cùng với một bản in nghệ thuật trừu tượng, trong khi các máy ảnh và nhạc cụ khác nhau của các thành viên được trưng bày một cách tự hào.

(G)I-dle’s Soyeon

Soyeon, rapper và trưởng nhóm nhạc nữ Hàn Quốc (G) I-dle, thiên về cách tiếp cận sang trọng và hợp thời trang khi trang trí không gian của mình.

Một bàn điều khiển cổ điển trong khu vực ăn uống của cô được bổ sung với một bình hoa và những chiếc ghế kim loại kiểu dáng đẹp truyền cảm giác hiện đại vào nội thất của cô.

Nàng rapper cũng là một fan cuồng nhiệt của những tấm gương vui tươi độc đáo và cực mắc tiền. Những tác phẩm kỳ lạ này, có thể được tìm thấy khắp nơi ở của cô, ngay lập tức thu hút thị giác với những khung hình độc đáo và quyến rũ tự nhiên của chúng.

Theo: designand, homeawakening