Siêu mẫu Mâu Thủy, Dianka giảm cân, khoe dáng sau sinh

Gây "choáng" hơn, hai nàng siêu mẫu một Ukraine, một Việt Nam không đợi hết lệ kiêng cữ đã ngay lập tức tham gia các show chụp hình, show trình diễn thời trang, khoe body và nhan sắc.



Không phải bây giờ mới khoe dáng chuẩn, ngay sau sinh chưa đầy tháng thì bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khoe body chuẩn không cần chỉnh khiến fan ngỡ ngàng

Để có một body đẹp thật ra không phải do… "số" hay do cơ địa hay do nghề nghiệp họ vốn là siêu mẫu mà về cơ bản là do mục tiêu, ý chí mỗi người. Để có được một thân hình đẹp, nhan sắc quyến rũ, thần thái thời trang đỉnh cao lại càng nhất định không phải tự nhiên mà có.

Siêu mẫu Mâu Thủy liên tục khoe những bộ hình thời trang đẹp cô thực hiện khi đang ở những tháng cuối thai kỳ. Ngoài vòng 2 thay đổi thì nàng siêu mẫu giữ dáng rất chuẩn

Theo các chuyên gia thì cần một số yếu tố để các nàng có thể sớm lại dáng sau sinh.

Ý thức về vóc dáng và yêu cơ thể, hai nàng siêu mẫu một Việt Nam, một Ukraine luôn khiến fan trầm trồ về tốc độ giữ dáng và lại dáng sau sinh

Đầu tiên và quan trọng nhất đó là tập thể dục sau khi sinh con

Siêu mẫu Mâu Thủy không chỉ duy trì chế độ ăn khoa học mà cô còn duy trì thói quen tập thể dục (cụ thể là Yoga và đi bộ) đều đặn ngay cả khi mang thai và khi mới sinh

Tạo ra và mang một cuộc sống mới vào thế giới không phải là một kỳ tích! Sau khi ổn định và thiết lập một số thói quen, bạn có thể tự hỏi khi nào bạn có thể bắt đầu tập thể dục trở lại sau khi sinh. Điều này không có nghĩa là vội vã tham gia một phòng tập thể dục. Hãy thực hiện từ từ và bắt đầu với bài tập nhẹ nhàng khi bạn cảm thấy thích thú.

Theo các chuyên gia thì việc tập thể dục nhẹ sau sinh là cần thiết cho việc giữ dáng và đảm bảo sức khỏe. Yoga là bộ môn rất phù hợp cho các bà bầu và mẹ bỉm sữa

Khi bạn đã hiểu rõ mọi thứ, hãy thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Và đừng quên rằng cơ thể bạn đã sản sinh ra một loại hormone đặc biệt khi bạn mang thai. Điều này làm giãn dây chằng và khớp của bạn nhiều hơn bình thường để cho phép em bé của bạn phát triển và tăng diện tích vùng chậu sẵn sàng cho việc sinh nở.

Body mơ ước của nàng siêu mẫu Ukraine sau sinh chưa đầy 3 tháng

Bạn có thể vẫn còn một số hormone trong hệ thống của mình, vì vậy bạn sẽ dễ bị chấn thương hơn nếu tràn đầy năng lượng quá sớm.

Không phải tự nhiên mà các nàng siêu mẫu đẹp, thần thái và body luôn chuẩn, tất cả đều đến từ ý thức giữ gìn vóc dáng và sinh hoạt, ăn uống điều độ, lành mạnh

Bắt đầu với việc đi bộ nhẹ nhàng, tăng dần tốc độ sau một vài lần. Các bài tập sàn chậu có thể được thực hiện ở hầu hết mọi nơi. Sau khi bác sĩ của bạn cho phép, hãy thử một số bài tập thể dục nhịp điệu; một lớp tập thể dục tại địa phương, khiêu vũ trong phòng khách của bạn, đi bộ nhanh hoặc bơi lội.

Nàng siêu mẫu Ukraine có chế độ sinh hoạt khá "cởi mở", đơn giản ngay từ khi sinh con. Cô chịu khó hoạt động, chăm làm việc và giữ được vóc dáng chuẩn như trước sinh

Một số bà mẹ thậm chí còn sử dụng em bé của họ như một phần của thói quen tập thể dục của họ! Nếu bạn đang đi bộ, hãy đi xe lôi. Điều quan trọng là ít nhưng thường xuyên. Đặt mục tiêu đưa 10 phút tập thể dục vào thói quen của bạn ở đây và ở đó để bắt đầu, tối đa 30 phút ba lần một tuần. Nhưng hãy luôn nhớ lắng nghe cơ thể của bạn!

Bơi lội, đi bộ, tập yoga nhẹ nhàng là các lời khuyên của các chuyên gia dành cho các bà mẹ bỉm sửa. Nên thực hành ngay từ khi cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, bình thường trở lại

Một lời khuyên cuối cùng; tập thể dục sau khi cho con bú để ngực của bạn không quá nặng nề và tất nhiên, một chiếc áo ngực hỗ trợ tốt là điều bắt buộc nếu bạn muốn giữ dáng!

Trong show diễn Voyage tại Phú Quốc nàng siêu mẫu Dianka khoe dáng, thần thái không hề kém cạnh so với các siêu mẫu trẻ, độc thân khác

Tiếp theo là dinh dưỡng trong bữa ăn.

Bạn phải đảm bảo rằng bạn đang nhận được các chất dinh dưỡng phù hợp và có khoảng 2.000 calo mỗi ngày (nhiều hơn nếu bạn đang cho con bú). Tuy nhiên, trong khi bạn cần có các chất dinh dưỡng phù hợp, bạn có thể giảm lượng chất béo nạp vào. Điều này có thể giúp giảm cân. Chọn thực phẩm ít chất béo, nhiều chất xơ và đổi bánh quy lấy trái cây tươi khi ăn vặt. Và hãy quan sát những gì bạn uống, bạn sẽ ngạc nhiên về lượng đường có thể ẩn trong đồ uống.

Ăn kiêng theo chế độ khắc nghiệt và giảm cân không thích hợp trong thời gian này mà là ăn điều độ, ăn thông minh, đủ dưỡng chất để mẹ gầy nhưng con thì khỏe

Nói chung, rất cần có một menu riêng cho bạn và em bé. Menu đó không chỉ đầy đủ dưỡng chất mà nó còn thiên về việc tăng hàm lượng vitamin, khoáng chất cho bạn và em bé. Cũng như thế, nó sẽ giúp bạn kiểm soát các chất béo không tốt, đường và tinh bột vào cơ thể. Đủ, vừa đủ luôn là lý tưởng để bạn chiến đấu với tình trạng thừa cân.

Siêu mẫu Mâu Thủy nổi tiếng về kinh nghiệm giữ dáng, ăn uống điều độ, khoa học ngay từ khi mang bầu. Bởi vậy ngay ở tháng cuối thai kỳ thì cô vẫn khoe nhan sắc rạng ngời

Có một lưu ý là cần phân biệt rõ việc sắp xếp thói quen ăn uống là để điều chỉnh cân nặng và từ đó giảm dần số cân dư thừa trong quá trình mang thai (chứ không phải giảm luôn số cân thừa trước đó đã có).

Nhờ chế độ ăn uống, tập luyện khoa học mà ở bất cứ giai đoạn nào - bình thường hay trong thai kỳ Mâu Thủy đều giữ được nhan sắc và thần thái chuẩn, đẹp, trẻ

Vậy nên sẽ phải hiểu rõ là không nên bắt đầu ăn kiêng vào thời điểm này. Bởi nếu ăn kiêng như những người bình thường sẽ khiến bạn có thể cảm thấy mệt mỏi. Việc không ăn uống đúng cách và điều này ảnh hưởng không tốt đến em bé.



Hai nàng siêu mẫu của showbiz Việt rất đáng để các mẹ bỉm sữa noi theo về việc lấy lại vóc dáng sau sinh

Nguồn: FB Mâu Thanh Thủy, Dianka Zakhidova, CG Baby Club, The Bump