Siêu mẫu Hà Anh, Phương Mai chiếm trọn spotlight khi xuất hiện trong BST Sun and Moon

Ở màn trình diễn BST Sun and Moon của I.H.F, sự xuất hiện của siêu mẫu Hà Anh với vị trí first face và siêu mẫu Phương Mai ở vị trí vedette với thần thái cuốn hút đã nhận được sự chú ý của giới mộ điệu.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021 vừa diễn ra tại TP.HCM, thương hiệu I.H.F đã trình làng BST Sun and Moon với sự góp mặt của 2 siêu mẫu đình đám Hà Anh và Phương Mai.

Sun and Moon như một “bữa tiệc thời trang” đầy màu sắc sáng tạo với những mẫu thiết kế mới mẻ, thời thượng mang nét riêng. Mặt trời & mặt trăng là cảm hứng chính xuất hiện trên hoạ tiết độc quyền mới nhất của nhà mốt cho mùa lễ hội năm nay.

Hai biểu tượng đối lập mà cân bằng, mang năng lượng tối thượng và quyến rũ bí ẩn là mặt trời và mặt trăng, được thể hiện hoàn hảo qua Hà Anh và Phương Mai, với hai mẫu đầm dạ hội được tạo riêng cho BST trình diễn lần này.

Với vị trí first face mở màn cho buổi diễn, Hà Anh đã tỏa sáng với năng lượng và vẻ quyến rũ hết sức nữ tính, trong đầm dạ hội tối giản với phần thân trên bằng chất liệu nhung the và đầm xòe đính khuy vàng dập nổi logo của thương hiệu. Phần tùng váy được in họa tiết mặt trời tỏa sáng tinh xảo trên nền vải tơ dệt với sợi kim tuyến vàng.





Siêu mẫu Phương Mai kết thúc BST với vẻ đẹp rạng rỡ, đầy quyến rũ trong thiết kế đầm dạ hội với thân trên là nhung the trắng toả sáng cùng tùng váy được in họa tiết mặt trăng tinh xảo với những sọc dài cách điệu tỏa sáng trên thân váy.

Show diễn của I.H.F được chăm chút bởi đội ngũ tên tuổi lớn trong ngành: Stylist Hoàng Ku, Catwalk Director Henri Hubert, NTK Kiko Nhung Nguyễn và Giám đốc sáng tạo Hoàng Anh. Màn trình diễn vô cùng đặc sắc từ những thiết kế đầm bodycon tôn lên những đường cong cơ thể, những chiếc áo sơ mi tối giản, mẫu chân váy thanh lịch, các phiên bản đầm dự tiệc, đầm cocktail và mẫu suit đầy cá tính đi kèm các phụ kiện như băng đô, bóp cầm tay và khăn choàng cổ...

Những tone màu bắt mắt nhà mốt sử dụng trong BST Sun and Moon được lấy từ biểu tượng mặt trời tỏa ánh hoàng kim chiếu sáng vũ trụ và mặt trăng tỏa ánh sáng bạc đầy thanh nhã trên nền màu xanh lam mang tên Mykonos - sắc xanh trứ danh của bầu trời đêm miền biển Aegean, Hy Lạp. Hòa cùng sắc trắng, xám, bạc và sắc xanh Mykonos đã khắc họa nên một bức tranh lấp lánh đầy bí ẩn, như vẻ đẹp quyến rũ kiêu sa của người phụ nữ.



Ảnh: Kiengcan team