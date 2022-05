Siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh thả dáng cực phiêu trong những bức ảnh “triệu like”

Quả đúng với danh hiệu siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh, nàng mẫu 9X pose dáng cực phiêu phô diễn hình thể săn chắc hoàn hảo như “búp bê Barbie sống”, cơ bụng phẳng lì không tì vết với đôi chân dài thẳng tắp trứ danh đã trở thành thương hiệu.

Mỹ nhân tóc đỏ diện loạt váy áo gợi cảm tươi trẻ rực rỡ, nổi bật trên nền trời xanh nắng vàng đúng chất mùa hè sôi động rộn rã.

Kendall Jenner quyến rũ với mọi phong cách, dù là váy ngắn, áo tắm in họa tiết hay jumpsuit dáng suông của các nhà thiết kế lừng danh Saint Laurent, Givenchy, Mugler và Balenciaga. Phụ kiện túi xách, ví cầm tay trẻ trung và sandals buộc dây, giày cao gót mũi nhọn hoặc đế xuồng… giúp hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại và thời thượng.

Những bức hình đem đến ấn tượng thị giác mạnh, bởi sự kết hợp của khung cảnh thiên nhiên ngập tràn ánh nắng với những mẫu thiết kế sống động, mạnh mẽ và vui tươi.

Năm ngoái, khi được ngồi vào ghế giám đốc sáng tạo, Kendall Jenner cũng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trong làng mốt. Tuy nhiên, cô từng bước khẳng định niềm đam mê mới bên cạnh vai trò là người mẫu.

Người đẹp 26 tuổi cho biết: “Điều tôi yêu thích là việc mình có thể đóng góp ý kiến ở mọi giai đoạn của quá trình sáng tạo, từ việc chia sẻ về nhà thiết kế mới đến việc cộng tác với nhóm chụp ảnh ở mức độ thân thiết hơn. Thời trang là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật với thương mại, và các nền tảng như FWRD luôn là hướng dẫn viên tuyệt vời cho tôi về xu hướng".

Siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner chia sẻ thêm, hiện tại tôi thực sự bị cuốn hút bởi phong cách tối giản, thoải mái của các cô gái sành điệu Pháp. Một chiếc quần jeans tuyệt vời với tank top và một số phụ kiện dễ thương là đủ cho tôi. Thương hiệu tôi thực sự yêu thích là The Row, Simon Miller, Toteme, Bode và Khaite.



