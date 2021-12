Siêu mẫu Anh Thư tái xuất cực gắt với đầm xanh hở bạo

Sau màn tái xuất bất ngờ trình diễn giới thiệu bộ sưu tập mới của NTK Minh Châu tại AVIFW 2021 và NTK Lê Lâm tại VIFF, siêu mẫu một thời - Anh Thư đã có màn xuất hiện cực “gắt” trong chiếc đầm màu xanh xẻ cao đầy táo bạo.

Anh Thư diện đầm xanh cổ trễ nải xẻ hông cao của NTK Hoàng Tony. Đây chỉ là một trong loạt trang phục mà nhà thiết kế đã làm riêng cho siêu mẫu khi cô xuất hiện trở lại ở các sự kiện thời trang gần đây. Trước bộ cánh lấp lánh màu xanh lá này, Anh Thư từng gây choáng với bộ jumpsuit màu da đính kết cầu kỳ cũng của Hoàng Tony khi làm khách mời tại AVIFW 2021.

Anh Thư thuộc thế hệ người mẫu đàn chị dày dặn kinh nghiệm. Vì đã "ở ẩn" nhiều năm nên khi bất ngờ xuất hiện tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 đã khiến giới mộ điệu thời trang vô cùng ngỡ ngàng. Thần thái đỉnh cao của “đệ nhất vedette đời đầu” không hề mất đi mà còn được thăng hạng.

Anh Thư chưng diện lộng lẫy khi đến tham dự sự kiện Thank you party của Multimedia - đơn vị tổ chức các sự kiện đình đám như: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, The Next Face Vietnam, đồng tổ chức TikTok FlashUp 2021...

Xuất hiện bên cạnh Anh Thư là Vũ Thu Phương - siêu mẫu vừa trở thành giám khảo khách mời The Next Face Vietnam 2021 và trình diễn bộ sưu tập của NTK Lê Long Dũng tại AVIFW.

Sự trở lại của Vũ Thu Phương tạo ra nhiều dấu ấn với người hâm mộ. Không chỉ là giám khảo khách mời, siêu mẫu còn đồng hành cùng Top 5 The Next Face trong các buổi training trước thềm Chung kết.

Trở về nước sau thời gian dài đi Mỹ, Võ Hoàng Yến liên tiếp đảm nhiệm vai trò vedette các show diễn thời trang gần đây. Ba siêu mẫu đình đám Vũ Thu Phương, Anh Thư và Võ Hoàng Yến cùng sải bước catwalk tại buổi tiệc.

Sự hội ngộ của ba siêu mẫu đã khiến người hâm mộ kỳ vọng họ chính là bộ ba mentor quyền lực đảm nhận vị trí ghế nóng The Face Vietnam mùa kế tiếp. Madam Trang Lê - “bà trùm làng mốt Việt” đã công bố chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm những gương mặt quảng cáo tiềm năng cho các thương hiệu sẽ quay trở lại trong năm 2022.

Ba chân dài đình đám cho biết họ đều sẵn sàng quay lại showbiz với vai trò là mentor The Face Vietnam nếu được nhà sản xuất mời vào vị trí này.





Bà Trang Lê - Tổng đạo diễn kiêm chỉ đạo sản xuất chương trình chia sẻ: “Các siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương và Võ Hoàng Yến là ba “The Face” của làng mốt Việt. Chúng tôi cũng vô cùng hào hứng nếu có cơ hội hợp tác cùng cả ba siêu mẫu trong năm 2022”.

Siêu mẫu Trang Trần (váy đỏ) cũng có màn tái xuất khi trình diễn BST Hồi sinh của NTK Minh Châu (áo đen). Sự trở lại của các những siêu mẫu lừng lẫy một thời mang đến hy vọng hồi sinh làng mốt Việt trong năm 2022.

Sự kiện cảm ơn của Multimedia còn có màn trình diễn bộ sưu tập Ego của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà - Quán quân Project Runway Vietnam 2013. Người mẫu trình diễn chính là những gương mặt nổi bật của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên.

Ngoài The Face Vietnam 2022, nhà sản xuất cũng tiết lộ các chương trình truyền hình sẽ được thực hiện trong năm tới bao gồm: Miss Fitness Vietnam - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022; chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ tổ chức 2 mùa Xuân Hè và Thu Đông nếu Việt Nam kiểm soát được đại dịch...



Ảnh: BTC, FBNV