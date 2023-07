Show thời trang Phương Đông rực rỡ lăng xê họa tiết lá tre, hoa sen và đèn lồng Hội An

Show thời trang Phương Đông rực rỡ (Colors of the heart) bao gồm hai màn trình diễn được dàn dựng hợp lý và cuốn hút. Hai nhà thiết kế của VUNGOC&SON khéo léo gửi gắm những câu chuyện văn hóa, di sản và vẻ đẹp đa sắc của Hội An thông qua ngôn ngữ thời trang của bộ sưu tập Cruise 2023.

Đơn sắc tối giản và thời thượng

Hoa hậu Giáng My - "nàng thơ không tuổi" xuất hiện trên chiếc võng lãng mạn dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ của phố hội. Nàng hậu diện thiết kế mang tông màu đỏ chủ đạo của show diễn

Các thiết kế đơn sắc với kiểu dáng tối giản, cơ bản lần lượt được giới thiệu. Điểm nhấn được khéo léo đặt để trên mỗi thiết kế tạo nên sức cuốn hút đặc biệt. Nhà mốt Việt không quên cài cắm những chi tiết nhỏ gợi nhắc cảm hứng phương Đông.



Các tông xanh dương, trắng, xanh lá, hồng… được khai thác ở nhiều sắc độ bên cạnh tông đỏ chủ đạo. Màu xanh da trời nhạt, xanh lá phối cùng sắc cam là biến tấu mới mẻ mà hai nhà thiết kế giới thiệu với giới mộ điệu ở BST này.

Đúng với tinh thần của bộ sưu tập Cruise, các thiết kế mang nhiều nét bay bổng, xòe bồng, nhưng cũng không thiếu sự lấp lánh, cầu kỳ dành riêng cho những buổi tiệc

Ngoài lụa, voan, dễ ứng dụng trong trang phục thường ngày, taffeta, jacquard, sequin được hai nhà thiết kế giới thiệu như sự lựa chọn đa dạng cho những dịp đặc biệt

Khép lại phần 1 đơn sắc là sự xuất hiện của siêu mẫu Quỳnh Anh và Hữu Long. Cặp đôi lãng mạn dạo chơi phố cổ trong thiết kế color block, một trong những xu hướng hai nhà thiết kế lăng xê trong bộ sưu tập lần này.



Cuộc chơi của họa tiết

Siêu mẫu Minh Tú cùng dàn mẫu nam xuất hiện trong thiết kế đen - đỏ cùng họa tiết lá tre. Nét Á đông được gợi nhắc thông qua cách chơi màu và chi tiết trên trang phục

Tạm rời cảm hứng mang hơi hướng Á đông, để đến với các thiết kế pha phối nhiều màu sắc - signature. Họa tiết lá tre đen trên nền hồng neon, lá tre xanh trên nền bảng màu đa sắc được hai nhà thiết kế giới thiệu trên các thiết kế váy áo, suit overiszed, váy maxi, đầm babydoll…



Kỹ thuật đính kết thủ công cũng được hai nhà thiết kế sử dụng trong bộ sưu tập lần này

Họa tiết hoa lá vốn là thế mạnh và rất được yêu thích tiếp tục trở lại với một phiên bản mới mẻ và tươi vui hơn. Các thiết kế được ứng dụng trên những chất liệu nhẹ như lụa, voan… mang đậm cảm hứng của chuyến viễn du mùa hè.

Họa tiết đèn lồng - điểm nhất của show diễn lần này mang cảm hứng Á Đông vào thời trang ứng dụng một cách nhẹ nhàng. Ngoài họa tiết in chìm, hình ảnh đèn lồng cũng được làm mới bằng cách đính kết nổi 3D thủ công.

Fashion show Phương Đông rực rỡ khép lại với màn catwalk đôi của hai nàng hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh. Chiếc váy quây đỏ với phần tùng phồng lấy cảm hứng từ cấu trúc của chiếc đèn lồng, điểm nhấn lá tre nổi bật với kỹ thuật đính kết 3D mang đến nhiều cảm xúc.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng diện áo dài họa tiết hoa sen trong màn chào kết show



Bên cạnh các thiết kế thời trang, hai nhà thiết kế khéo léo cài cắm nhiều chi tiết mang đậm nét văn hóa Á Đông. Nếu mở đầu show diễn tổ chức tại chợ Hội An là hoạt cảnh giao thương, mua bán và sinh hoạt tại chợ thì hoạt cảnh chơi bài chòi dẫn dắt cho phần trình diễn của Minh Tú. Âm nhạc của show diễn cũng là một điểm nhấn qua phần trình diễn live đầy năng lượng của diva Thanh Lam, qua đó giúp khán giả thêm "phiêu" khi chiêm ngưỡng một bộ sưu tập đầy màu sắc và cảm xúc.

Ảnh: Kiếng cận Team