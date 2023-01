Selena Gomez diện váy cúp ngực lấn át “Cô Tư" trong Wednesday

Tham dự sự kiện lần này, Selena Gomez được xem là một trong những cái tên gây nhiều chú ý nhất . Lần đầu được đề cử giải Quả cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim nhạc kịch/hài kịch cho bộ phim Only Murders in the Building, mỹ nhân đầu tư hết cỡ cho ngoại hình khi mặc chiếc đầm nhung của nhà mốt Valentino.