Rosé BlackPink mặc gợi cảm tôn sắc vóc quyến rũ và đôi chân thon dài

Xuất hiện trên tạp chí Vogue Úc số tháng 6, Rosé diện váy siêu ngắn cut out táo bạo, áo phông mix quần shorts ôm cạp cao và áo khoác da cool ngầu. Ở những shoots hình khác với đầm ren đen cá tính hay chỉ tank top đơn giản phối cùng chân váy da báo, nàng thơ của Saint Laurent cũng khiến các fans mê mẩn với thần thái lạnh lùng, gợi cảm đầy cuốn hút.

Loạt outfits được cô khéo léo phối cùng boots đen cao đến bắp chân, giày cao gót cổ lông và sandals cao gót đi cùng tất trắng, cùng dáng pose uyển chuyển, khoe khéo đôi chân thon nuột nà và body nóng bỏng của người đẹp nhóm BlackPink.

Mới “xả ảnh” loạt khoảnh khắc hậu trường, nữ ca sĩ sinh năm 1997 chứng minh sắc vóc đỉnh cao chẳng cần chỉnh sửa.

Không có nhiều màn tạo trend “gây bão” với loạt items độc lạ hiểm hóc như Jennie Kim, không cool ngầu cá tính như em út Lisa và cũng chẳng phải kiểu cô gái trưởng thành như chị cả Jisoo, style của Rosé mang nét riêng thanh lịch sang chảnh càng ngắm càng mê.





Có thể dễ nhận thấy tủ đồ của giọng ca 9X ưu tiên những outfits phong cách tối giản, các gam màu trầm đơn sắc chiếm áp đảo, gần như hiếm thấy Rosé mặc đồ rực rỡ chói lọi.

Với diện mạo Tây Tây hiện đại, Rosé hoàn toàn tròn vai khi “lên đồ” kiểu nữ sinh với crop top mix chân váy xếp ly, tank top - shorts jeans hay váy ngắn năng động, thậm chí chỉ cần combo kinh điển áo phông quần jeans cũng đẹp xuất sắc.

Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Elle tháng 6, Rosé chia sẻ về cách quản lý chế độ ăn trước mỗi lần chụp ảnh. Nữ ca sĩ tiết lộ mình là người rất dễ bị dị ứng. Mặc dù vậy, cô rất thích ăn đồ cay, đặc biệt là vào ban đêm. “Tôi cố gắng không ăn bất cứ thứ gì quá cay vào ngày hôm trước khi chụp. Nếu đói vào buổi tối, tôi cố nhịn và không ăn gì cả”. Khi chụp ảnh, Rosé thường chỉ ăn salad càng nhiều càng tốt. Nhưng khi kết thúc buổi chụp, cô gái trẻ tự thưởng cho mình ngay món trước đó gây thèm.

Ở tuổi 15, Rosé đã tham gia buổi thử giọng cho nhà YG - “ông lớn” của làng nhạc xứ Hàn, sau đó trở thành 1/4 của nhóm nhạc nữ BlackPink hiện nổi tiếng toàn cầu. Cô gái 25 tuổi hiện sở hữu những thứ mà mọi cô gái đều mong ước. BlackPink đã khẳng định vị thế của mình như một hiện tượng âm nhạc, thành công vang dội không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới. Trong vài năm qua, nhóm đã hợp tác với Lady Gaga, Selena Gomez và Dua Lipa.

Sự nghiệp của Rosé với tư cách là một nghệ sĩ solo cũng rực rỡ không kém. Đĩa đơn On the Ground đã phá vỡ kỷ lục do Psy nắm giữ trước đó, là video ca nhạc Hàn Quốc được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ. Tính đến thời điểm hiện tại, On the Ground đã có tới hơn 281 triệu lượt xem trên YouTube. Đĩa đơn thứ hai của cô mang tên Gone, cũng có thành tích đáng kinh ngạc với 194 triệu lượt xem.



