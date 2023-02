Ranh giới đẹp - xấu ở cách mặc khoe nội y

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Premiere công chiếu bộ phim Whats Love Got to Do with It tại London mới đây, nữ diễn viên Lily James gây ấn tượng với bộ đầm màu xanh lá dáng suông cúp ngực. Điểm đặc biệt là chi tiết màu trắng viền bên trên đường cúp ngực thực chất chính là món nội y cô muốn khoe trong dịp này.



Lily James khoe vẻ quyến rũ với đầm cúp ngực xuyên thấu gam màu xanh lá. Mẫu áo bra hòa hợp hoàn hảo ở phía trước, tạo nên điểm nhấn cho trang phục.

Nếu như ở góc nhìn phía trước trang phục khá đẹp mắt thì khi nữ diễn viên quay lưng, chi tiết móc gài của mẫu áo bra trắng lại khiến tổng thể outfit của cô trở nên kém duyên, kém sang bội phần.

Mới đây, người đẹp 19 tuổi Olivia Rodrigo cũng lăng xê mốt khoe nội y. Nữ ca sĩ, diễn viên diện slip dress màu đen lấp ló nội y khi chụp ảnh trên thảm đỏ Grammy 2023. So với Lily James, cách chưng diện của Olivia tinh tế và khéo léo hơn khi trang phục bên trong và bên ngoài ton sur ton với nhau.

Chọn nội y tiệp màu với trang phục bên ngoài luôn là cách để bắt trend khoe nội y một cách tinh tế, thời thượng. Hailey Bieber đã áp dụng cách này - chân dài mặc áo lót hình tam giác bên trong crop top xuyên thấu, phối quần da và trang sức kim loại.

Á hậu táo bạo Thảo Nhi Lê vẫn luôn giữ vững sức nóng của một icon fashion hàng đầu tại Việt Nam khi luôn biết cách chưng diện sáng tạo theo cách riêng. Ở outfit này, cô phối bra cúp ngực bên trong áo yếm buộc dây, mix cùng chân váy PVC xẻ tà trước để khoe style quyến rũ mà không phản cảm.

Hay chọn cách mặc bralette buộc dây cùng tone màu với chân váy và blazer - một phong cách điển hình cho những ngày mùa hè đang đến.

Phương án khác để khoe nội y được nữ fashionista gợi ý qua outfit làm diễn giả - cô phối blazer có đường viền ve áo đính hạt, bên trong lấp ló chi tiết gợi cảm của nội y sequin và lụa.

Dẫn đầu trên đường đua chưng diện quyến rũ này thì không thể không nhắc đến siêu mẫu gái một con Emily Ratajkowski. Ở thời điểm cuối năm 2022, cô gây chấn động mạng xã hội với chiếc váy lưới Tory Burch mix cùng nội y màu hồng phấn khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Trong các dịp khác, cách mặc để lộ một phần trang phục lót được cô tiết chế hơn.

Dù diện áo đan móc + quần xẻ ống hay outfit chân váy dài phối áo lưới xuyên thấu thì cũng đều là cách để Emily Ratajkowski khoe nội y và vòng 1. Tuy nhiên trái với bộ cánh Tory Burch, hai outfits này nhận được nhiều lời khen từ fans hâm mộ và giới chuyên môn.

Ảnh: @lilyjamesoffice @emrata, @haileybieber,@thaonhile