Rạng ngời khoe sắc trong thời trang thu, người đẹp Doãn Hải My đốn tim vạn fans

Hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, Doãn Hải My còn là đại diện của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên, người đẹp cho biết: “Cô hiện đang tập trung tối đa cho việc hoàn tất các chương trình học, chuẩn bị cho một kỳ tốt nghiệp xuất sắc nhất có thể”.

Cô cũng “hứa hẹn”: “Những kế hoạch nghệ thuật đang tạm gác lại ưu tiên cho việc học sẽ được tái khởi động sau khi tốt nghiệp. Bởi đó không chỉ là đam mê mà còn là mục tiêu phát triển và trải nghiệm bản thân”.

Không chỉ được biết đến với danh xưng là bạn gái của chàng cầu thủ tài ba Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My còn được biết đến là một người đẹp đa tài và chăm chỉ làm việc, học tập. Dù chưa tốt nghiệp song cô đã có công ty riêng và rất chịu khó hợp tác với các thương hiệu thời trang với vai trò người mẫu ảnh.





Cô cho biết đam mê của cô chính là thời trang và làm đẹp. Chính vì vậy, một mặt, với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, cộng sự cô triển khai việc kinh doanh mỹ phẩm, một mặt cô ưu tiên tuyệt đối các lời mời chụp ảnh thời trang.

Với lợi thế của bản thân - là vẻ đẹp thuần dịu, tự nhiên, trong sáng, trong các set đồ thời trang, phong cách và shoot hình thời trang, người đẹp gốc Hà Nội bao giờ cũng gây được ấn tượng đặc biệt.

Từ vị trí là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng của một thanh nữ Hà Nội đến việc là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn và nhiều thương hiệu thời trang quen thuộc Hải My đã có một hành trình làm việc không ngưng nghỉ.

Doãn Hải My chia sẻ: “Tuổi trẻ là trải nghiệm và cống hiến, My không muốn lãng phí một ngày nào. Để cùng lúc thực hiện được nhiều việc như kinh doanh, học tập và đặc biệt là đại diện cho các tổ chức, nhãn hàng My phải có một thời gian biểu khoa học cùng sự trợ giúp đắc lực của đội ngũ thư ký. Sau cùng, My chỉ mong một điều, thanh xuân và nhan sắc của mình sẽ hóa thành những giá trị hữu ích, dù rất nhỏ cho cộng đồng, cho xã hội hoặc đơn giản hơn là những giá trị đời thường như sự tự hào, niềm vui của ba mẹ khi thấy con mình từng bước vững vàng, trưởng thành”.



Ảnh: NVCC