Quý tử nhà Bảo Tín Thanh Vân khoe vẻ điển trai trong bộ trang sức mùa Tết

Cao xấp xỉ 1m80, khuôn mặt điển trai và vóc dáng chuẩn, đẹp - Phillip Do, quý tử nhà Bảo Tín - Thanh Vân ( thương hiệu vàng bạc, trang sức nổi tiếng của Hà Nội) thu hút sự chú ý của các fans thời trang khi trình diễn giới thiệu bộ trang sức dành cho dịp Tết Nhâm Dần.

Được làm từ vàng trắng, vàng hồng - một màu sắc đặc biệt thời trang trong thế giới trang sức, các mẫu trang sức gây thu hút bởi cách sắp đặt kim cương, đá quý trên mỗi sản phẩm tạo nên những mẫu mã thiết kế trẻ trung, hiện đại, thời thượng bắt nhịp xu hướng, đặc biệt là xu hướng màu sắc của dịp Tết 2022 Nhâm Dần.

Không chỉ thế, điểm khác biệt của các sản phẩm trong bộ sưu tập được giới thiệu lần này là các mẫu có thể đặt theo cặp cả nam lẫn nữ mang đậm dấu ấn cá nhân.

Dưới sự thể hiện của nam người mẫu Phillip Do, những mẫu dây chuyền, nhẫn, vòng trở nên biến hóa, thu hút. Khi phối với những set đồ thể thao, những mẫu trang sức có bản to, thiết kế mạnh mẽ tạo nên sự khỏe khoắn, nam tính. Khi phối với những set đồ vest cổ điển, những mẫu trang sức đính đá quý, có thiết kế mảnh, nhẹ trở thành điểm nhấn của sự thanh lịch làm nên chất thời trang đầy khác biệt.





Chia sẻ với phóng viên, nhà thiết kế trang sức của thương hiệu - Ngô Minh Hằng, cũng là Giám đốc điều hành thương hiệu cho biết: “Phụ kiện, trang sức nam không đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu như nữ giới. Các sản phẩm thường chỉ xoay quanh một số món chính như: Dây chuyền, nhẫn, lắc (vòng tay) và thêm một chút mẫu mã về khuyên, khuyên tai. Chính vì vậy, để xây dựng cho các chàng một bộ sưu tập không hề dễ dàng. Cách có thể sáng tạo tốt nhất là sử dụng linh hoạt về chất liệu tạo trang sức và đặc biệt là dụng công trong khâu đính, kết nguyên liệu kèm theo trong các thiết kế mẫu mã”.

“Nhiều tín đồ thời trang cho rằng trang sức khó làm cho cánh nam giới thêm “men-lì”, thêm chất, thậm chí nó còn khiến các chàng “yếu” đi đôi chút. Thực tế không phải thế, trong xu hướng mà nhu cầu làm đẹp ngày một tăng cao không chỉ ở nữ giới mà ở cả nam giới thì nếu như việc lựa chọn trang sức với nữ giới là tô điểm vẻ đẹp, tạo sự nữ tính và hàm ý thể hiện gia thế thì việc lựa chọn trang sức đối với nam lại khác hơn đôi chút...".

"Đó là cách để các chàng thể hiện phong cách cá nhân một cách ấn tượng nhất. Và, hơn cả là phong cách, sử dụng trang sức còn thể hiện gu thẩm mỹ, địa vị xã hội của nam giới sử dụng. Trang sức mạnh mẽ, cá tính dành cho nam giới vẫn cần ưu tiên sự trẻ trung, thoải mái”, NTK kiêm CEO Ngô Minh Hằng nói thêm.



Trang sức: Bảo Tín Thanh Vân by Megan

Người mẫu: Phillip Do

Ảnh: Le Hieu

Trang điểm: The Anh Nguyen