Quần màu be - 'anh em họ' sang trọng và linh hoạt của quần trắng

Thực tế không có gì không phù hợp với chiếc quần màu be trong tủ quần áo này. Dưới đây là 4 ý tưởng trang phục để kết hợp chúng tốt nhất, từ sáng đến tối.

Với áo khoác biker

Quần màu be kết hợp hoàn hảo với những món đồ cơ bản khác trong tủ quần áo. Nhưng để tạo ra bộ trang phục thú vị hơn, bạn nên chèn một món đồ hơi tương phản về phong cách vào diện mạo.

Có thể là một mẫu áo khoác da dành cho người đi xe honda có màu nguyên bản, tức là màu đen.

Nói tóm lại, một sự lựa chọn mang lại cảm giác rock cho tổng thể. Thay vào đó, các sản phẩm may mặc khác phải phù hợp với quần. Tổng thể gồm áo phông trắng, túi xách có hình dáng cổ điển, giày bệt với áo khoác như fashionista kiêm doanh nhân Anouk Yve đã mặc.

Với áo đủ màu đối lập tone màu quần

Aimee Song kết hợp áo sơ mi và áo len màu tím đối lập hoàn toàn với quần màu be.



Với gile đan cầu vồng đính sequin.

Cách tốt nhất để kết hợp màu be với màu sắc là kết hợp nó với một màu hoàn toàn ngược lại. Điều đó có nghĩa là các sắc thái trung tính được tăng cường đến mức tối đa bởi các sắc thái tươi sáng, rực rỡ và ngược lại. Do đó, một chiếc quần màu be nên được kết hợp với một chiếc áo đầy màu sắc. Giống như màu tím đậm mà Aimee Song đã chọn.



Mặc với áo crop top đan móc.

Sự kết hợp màu sắc này là điểm khởi đầu hoàn hảo để chơi với khối lượng và hình dạng của quần áo. Tỷ lệ quá khổ và vừa vặn xen kẽ, độ dài tối đa và nhỏ, kết cấu mờ như chiếc áo crop top nhỏ nhắn và quần da màu be vừa vặn.

Mặc cùng chiếc váy suông

Trang phục với quần màu be từ Rejina Pyo mùa Xuân Hè 2023, chúng được mặc bên dưới váy lót đôi.

Từ buổi trình diễn thời trang Xuân Hè 2023 của Rejina Pyo, một ý tưởng hoàn hảo khác cho diện mạo buổi tối đã xuất hiện. Chiếc quần màu be dưới một chiếc váy suông, nhằm mục đích chồng hai bộ quần áo cùng màu để làm cho hình bóng hài hòa hơn. Tuy nhiên, chiếc váy lưới đan móc thứ hai ở một sắc thái khác, tương phản. Chiếc vòng cổ và một đôi giày cao gót sẽ đủ để hoàn thiện một cách hoàn hảo.

Với những bộ bodysuit có họa tiết bắt mắt

Đó là sự kết hợp giữa quần màu be và ôm sát cơ thể với một đặc điểm chính xác. Nó có một bản in hoặc thiết kế thu hút sự chú ý và trở thành nhân vật chính tuyệt đối của giao diện.

Trang phục với quần màu be cho mùa Xuân Hè 2023 - Stella McCartney kết hợp chúng với bodysuit họa tiết bắt mắt của Yoshitomo Nara.

Do đó, màu trung tính trở thành cơ sở để làm nổi bật tối đa màu sắc của bản in. Stella McCartney mang nó lên sàn diễn thời trang Xuân Hè 2023 với phụ kiện nguyên bản hiện đại và cá tính.

Hiệu ứng suit với blazer phối cùng áo ghi lê.

Nam tính và lưng cao với áo ba lỗ xuyên thấu.

Kết hợp với áo khoác đồng điệu của Sandy Liang Xuân Hè 2023.

Mặc với áo hiệu ứng corset.

Với bộ vest phù hợp, Rejina Pyo Xuân Hè 2023.

Kết hợp với crop top và blazer phù hợp.

Phong cách đường phố với áo blazer đen tương phản.

Mặc dù quần màu be phù hợp với mọi thứ, luôn có những cách mới để kết hợp chúng. Đặc biệt là vào thời điểm mùa hè đã tới, những ý tưởng khác nhau về cách mix match ở trên hy vọng bạn sẽ có những bộ trang phục mới hoàn hảo ngay lập tức.

Theo: Vogue, fashionista