Phụ nữ Pháp sẽ không bỏ qua 8 items này khi bước vào cửa hàng thời trang

Less is more đã trở thành tuyên ngôn thời trang của nhiều cô gái và để bắt đầu với xu hướng này, bạn hãy tìm đến những trang phục có bảng màu trung tính, nổi bật là váy đen đơn giản kết hợp cùng áo T-shirts trắng và giày búp bê.