Phụ nữ Pháp mặc gì để khởi động cho năm 2022

Khi theo dõi thời trang của phụ nữ Pháp trên mạng xã hội, bạn không chỉ nhận được những ý tưởng trang phục xuất sắc mà còn cảm nhận được một Paris tuyệt đẹp trong những street style của họ. Và làm thế nào để có được diện mạo thanh lịch và đẳng cấp như vậy? Hãy xem ngay phụ nữ Pháp mặc gì cho năm 2022.

Thời trang từ đồ da

Những chiếc cardigan dễ thương

Chân váy midi xếp ly





Boots cao đến gối

Khăn lụa nhiều màu sắc

Mặc đẹp không còn khó khăn khi học hỏi những xu hướng thời trang mới nhất từ phụ nữ Pháp. Hãy khởi động năm 2022 thật bùng nổ với những cách phối đồ ấn tượng, chắc chắn gu thời trang của bạn sẽ không thua kém bất kỳ ai.



Theo: Who What Were, Elle