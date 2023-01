Phong cách thời trang tinh tế của Han Sun Hwa khiến cộng đồng mạng mê đắm

Han Sun Hwa là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Secret.

Cô từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như: Work Later, Drink Now, Cửa hàng tiện lợi của Saet Byul… Tiếp nối phần 1 nổi tiếng, phần hai của Work Later, Drink Now với sự góp mặt của Han Sun Hwa đang phát sóng và được rất nhiều người quan tâm.

Với làn da trắng cùng vẻ mặt tươi sáng đáng yêu, những bộ trang phục có màu sáng hoặc trắng vô cùng phù hợp với Han Sun Hwa.

Ghé qua một lượt trang cá nhân của Han Sun Hwa, ta có thể thấy được phong cách thời trang của cô nàng rất đơn giản nhưng cũng rất tinh tế và không kém phần thanh lịch, trẻ trung.



Theo: Cosmopolitan, Instagram NV