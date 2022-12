Phong cách thời trang sân bay tuyệt hảo đáng học hỏi từ các sao Hàn và Hollywood

Phong cách sân bay là nơi thể hiện cá tính. Dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới sắp đến gần, nhiều bạn đang băn khoăn không biết nên mặc gì cho chuyến du lịch của mình. Những đề xuất phong cách sân bay cho bạn, từ all in one màu đen với giày thể thao theo Rosé của BlackPink, phóng khoáng như Anne Hathaway, hay "chơi" với màu sắc cũng là ý tưởng thú vị.