Phẫu thuật miệng trái tim, tạo dáng đôi môi đẹp quyến rũ vạn người mê

Sở hữu một đôi môi đẹp, cân đối và hài hòa với gương mặt là ước mơ của không ít chị em. Vậy thế nào là một dáng môi đẹp?

Con gái miệng rộng tan hoang cửa nhà…

Một khách hàng sử dụng dịch vụ tạo hình môi trái tim tại Viện thẩm mỹ La Ratio

Bởi quan niệm này nên những chị em sở hữu khuôn miệng rộng đa phần luôn tự ti và không dám cười nói thoải mái ở những nơi còn nặng về tư tưởng. Đặc biệt khi ra mắt gia đình bạn trai nhiều chị em đã bị phía nhà đối phương xét nét và bình luận khiếm nhã bởi khuôn miệng của mình. Họ thường gặp phải rắc rối hay phản tác dụng, đặc biệt là trong quá trình giao tiếp mở rộng các mối quan hệ xã hội. Cùng khuôn miệng rộng nhưng ở phương Tây phụ nữ lại tự hào và làm nên thương hiệu như người đàn bà đẹp Julia Robert, ở Việt Nam và các nước phương Đông phụ nữ miệng nhỏ mới đáng yêu, xinh đẹp.

Khuôn miệng có khóe với bờ môi cong đầy đặn đang là xu hướng của các bạn trẻ Gen Z khi mong muốn làm đẹp cho đôi mình của mình

Vậy khuôn miệng như thế nào được gọi là rộng? Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Viện thẩm mỹ Kim Anh, người sở hữu khuôn miệng rộng có khóe miệng nằm ngoài hai đường thẳng song song qua hai giác mạc (tròng đen của mắt) dẫn đến hiện tượng mất cân đối trên khuôn mặt. Một số trường hợp chị em bị hô, môi trên và môi dưới bị xương hàm đẩy ra phía trước khiến miệng cũng rộng hơn.

Đi tìm nụ cười chúm chím

Phẫu thuật thu hẹp miệng là thủ thuật can thiệp vào niêm mạc môi và cơ khóe miệng hai bên nhằm thu gọn miệng một cách cân đối nhất, tạo sự hài hòa giữa môi dưới và môi trên mang đến sự cân đối cho khuôn mặt với những đường nét hài hòa, phù hợp.

Trước và sau khi được tạo hình môi trái tim

Trước khi phẫu thuật, khách hàng sẽ được bác sĩ tư vấn, xác định hình dạng cũng như tỷ lệ thu hẹp miệng sao cho phù hợp nhất với khuôn mặt. Để tránh gây nhiễm trùng và hạn chế đau khi phẫu thuật, khách hàng sẽ được vệ sinh răng miệng sạch sẽ bằng dung dịch sát trùng. Sau đó, các bác sĩ sẽ gây tê vùng miệng. Bác sĩ tiến hành rạch một đường trong miệng, khâu cơ vòng môi và khâu niêm mạc để miệng nhỏ lại (khâu bằng chỉ tự tiêu). Một ca phẫu thuật thu hẹp miệng thường kéo dài trong 30 phút.

Một ca phẫu thuật thu hẹp miệng, tạo hình môi trái tim thường kéo dài trong 30 phút

Phẫu thuật dành cho người bị miệng rộng, răng vẩu

Bác sĩ Trung Võ (Giám đốc Viện thẩm mỹ La Ratio) cho biết: "Với trường hợp miệng rộng do bị hô, khách hàng sẽ được phẫu thuật cắt xương hàm, đẩy 2 xương hàm ra sau. Do tính chất là một cuộc đại phẫu nên bác sĩ sẽ chỉ định cho người phẫu thuật tiến hành các bước kiểm tra chức năng gan, thận, phổi và một số xét nghiệm sinh hóa khác để đánh giá tình trạng sức khỏe. Sau đó, bác sĩ sẽ lấy mẫu răng và chụp CT hàm trên - dưới để nghiên cứu độ nhô của răng, đường cắt, tránh những vị trí quan trọng như chân răng và tỷ lệ độ lùi hàm để vừa an toàn trong phẫu thuật vừa đạt được sự thẩm mỹ.

Môi trái tim được ưa chuộng ở các nước Á Đông. Nữ giới sở hữu dáng môi trái tim thường xinh đẹp, có nét duyên dáng và ngây thơ

Trước phẫu thuật, bệnh nhân được khuyên nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ để đảm bảo vô trùng. Sau khi gây mê toàn thân, bác sĩ tiến hành nhổ 2 chiếc răng số 4 ở hàm trên và hàm dưới. Sau đó, bác sĩ cắt xương đi ngang qua 2 răng số 4, chia xương hàm trên làm 2 phần: một phần trước (di động) và một phần sau răng số 4 (cố định).

Với phần phía trước răng số 4, bác sĩ sẽ đẩy ra phía sau, lấp đầy khoảng trống để hàm hết hô. Nếu bệnh nhân chỉ bị hô nhẹ, bác sĩ sẽ không lấp kín răng số 4 hoàn toàn. Khoảng trống đó sẽ được lấp kín bằng cách chỉnh nha để kéo các răng khít lại hoặc làm răng sứ thay thế. Sau khi hoàn tất việc chỉnh hô, môi, miệng sẽ tự động nhỏ lại.

Hậu phẫu

Sau khi được phẫu thuật thu hẹp miệng, bệnh nhân cần tuân thủ việc uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, cần lưu ý chăm sóc răng miệng thật kỹ. Một vài ngày đầu, bệnh nhân không nên đánh răng. Tuy nhiên, nên nhớ súc miệng bằng nước muối loãng thường xuyên để miệng sạch sẽ, tránh nhiễm trùng.

Dù ở nền văn hóa phương Tây hay Á Đông, dáng môi trái tim vẫn luôn được ưa thích bởi nét đẹp rất riêng của nó

Khi ăn uống, vì mới làm đẹp bạn nên ăn những thức ăn mềm, không nên há miệng to. Bên cạnh đó, cần hạn chế những tác động mạnh vào vùng miệng để tránh va chạm, xô lệch khuôn miệng hay làm bung chỉ. Ngoài ra, phẫu thuật này có thể gây biến chứng khiến nụ cười bị biến dạng do tay nghề của bác sĩ khi thực hiện hoặc để lại sẹo mất thẩm mỹ. Bạn có thể áp dụng mẹo đánh son ra phần mép để nhìn miệng trông nhỏ hơn đồng thời giúp giấu vết sẹo.

Để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như mang đến hiệu quả lâu dài, chỉ được sử dụng là chỉ khâu tự tiêu sau một thời gian, vì vậy bạn không cần phải đi cắt chỉ như những vết mổ bình thường. Vì thế khả năng phục hồi nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian một cách tối đa.

Đây là một kỹ thuật tuy đơn giản nhưng cần độ chính xác cũng như độ tinh tế cao từ người thực hiện, kết quả khuôn miệng có đẹp hay không đều do bàn tay của những bác sĩ lành nghề. Vì vậy, lời khuyên chân thành là bạn nên tìm đến đến các cơ sở, thẩm mỹ viện uy tín, có độ tin cậy cao để thực hiện phẫu thuật. Nên chọn bác sĩ có tay nghề giỏi, nhiều kinh nghiệm để việc làm đẹp mang lại hiệu quả cao.



Ảnh: Viện thẩm mỹ La Ratio, Viện thẩm mỹ Kim Anh