Phá cách với jumpsuit trẻ trung phóng khoáng, váy áo kết hợp đồ bơi đầy mới lạ

Show Isabel Marant Xuân Hè 2022 bắt đầu với các sắc thái vàng và cam, sau đó chuyển sang màu hồng tím, kết thúc với ánh sáng lấp lánh như cảnh trên mặt biển lúc nửa đêm. Các thiết kế jumpsuit, váy áo tông màu êm dịu lấy cảm hứng từ cảnh hoàng hôn mùa hè, những đường bèo nhún nữ tính và ren hồng phấn tương phản với sắc độ rực rỡ, ngoài ra còn có sự xuất hiện của họa tiết graffiti.

Vào những ngày nghỉ tháng 8, Isabel Marant trở về Tây Ban Nha, nơi ấy cô có một ngôi nhà. Vẻ đẹp của biển với những chuyến du ngoạn đầy lý thú đã khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo của nhà thiết kế U60. “Đó là mùa hè trọn vẹn. Tôi thực sự muốn trông thấy những người phụ nữ khỏe mạnh, đầy năng lượng thể thao, xinh đẹp, khoe làn da và đôi chân dưới nắng”, Isabel Marant chia sẻ. Đó chính là lý do BST này ra đời, với tính ứng dụng cao sẽ khiến các cô nàng IT girl say mê điên đảo!

Cũng nằm trong xu hướng mặc bra lấp ló bên trong áo khoác, Isabel Marant còn đưa ra cách phối đồ chỉ mặc bra kết hợp baggy jeans và shorts.





Dễ nhận thấy BST lăng xê mạnh mẽ jumpsuit với đủ kiểu dáng dài, ngắn, quần yếm oversized đậm chất thể thao. Sự kết hợp tưởng không ăn nhập giữa áo mỏng cắt laser hình hoa với quần yếm denim dáng baggy loang màu lại đem đến sự hài hòa khó tin.

Gần như không có thứ gì bó sát ở đây, tất cả đều mang vẻ phóng khoáng, thoải mái, năng động trẻ trung. Áo nỉ crop top, áo khoác mỏng vải blouson nhẹ bay phù hợp cho mọi kỳ nghỉ, chỉ cần “xách ba lô lên và đi” leo núi, lên rừng xuống biển…

Đi cùng với những bộ jumpsuit và váy áo mùa Xuân Hè, hãng cũng giới thiệu những mẫu boots, sandals đế cao buộc dây quanh cổ chân đầy ấn tượng và để hoàn thiện set đồ là những phụ kiện vòng tay, vòng cổ, khuyên tai cỡ lớn hình tròn, tam giác…



Nguồn: Vogue, Isabel Marant