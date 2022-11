Old school - “mẹ đẻ” của nhiều phong cách thời trang đã quay trở lại làng mốt

Phong cách old school có tầm ảnh hưởng lớn đến thời trang, âm nhạc và hội họa. Chúng là những khái niệm tiên phong, mở đường cho các xu hướng độc đáo sau này. Old school gắn liền với những bộ trang phục đường phố giản dị.

Thời trang old school được hiểu là phong cách ăn mặc vừa mộc mạc, hoài niệm lại pha nét bụi bặm mang âm hưởng những năm 70 - 80 như: Áo bóng chày, áo khoác bomber jacket, quần baggy jeans, hoặc quần slim fit jeans kết hợp với những đôi sneakers từ vải canvas như: Converse, Vans…

Để phù hợp hơn với thị hiếu số đông, phong cách old school ít nhiều đã có sự biến thiên so với phiên bản gốc, chẳng hạn những trang phục thể thao đã được may ngắn lại và ôm sát hơn, kết hợp cùng áo khoác blazer, sneakers để tạo nên một set đồ vừa thoải mái lại lịch sự.

Nếu thuộc nhóm người thích tối giản thì đây chính là phong cách sinh ra để dành cho bạn. Bởi chỉ cần 3 items cơ bản như: Áo sơ mi, quần jeans và giày loafer là bạn đã có thể “sống sót” qua mọi mùa mốt.

Áo sơ mi thắt cà vạt đi cùng sự nổi bật của chân váy xếp li kẻ ca rô màu vàng đen và giày lười, tất cao cổ đã tạo nên một outfits thuộc phong cách old school hiện đại ngày nay. Style này được nhiều nữ sinh vô cùng yêu thích.





Mẫu áo bóng chày từng “on trend” trong xu hướng old school hàng chục năm về trước vẫn được phổ biến đến tận ngày nay, chúng được yêu thích bởi vẻ ngoài năng động, trẻ trung, mix cùng quần ống loe, sneakers và túi baguette là “chuẩn bài”.

Chất liệu denim qua năm tháng càng có nhiều vết tích của thời gian sẽ càng trở nên ấn tượng và phù hợp với xu hướng này hơn, hãy lựa chọn các thiết kế dáng rộng bạc màu hoặc sờn rách để vẻ ngoài trở nên cool ngầu, bụi bặm.

Không giống như cách phối đồ đáng yêu, trẻ con thường thấy, quần yếm được mix match theo style old school có phần bụi bặm và phóng khoáng hơn, cùng với giày Dr.Martens hoặc mũ len bennie.

Phong cách old school từng được phổ biến trong thời gian dài trước đây trong nhiều lĩnh vực. Trong năm nay, phong cách này hot trở lại và được giới trẻ yêu thích, đôi khi tạo thành phong cách, lối sống của một nhóm bạn trẻ cá tính, năng động.



Theo: Fashion, InStyle