Ở tuổi 51 Amanda Holden- giám khảo Britain's Got Talent vẫn đẹp “bất chấp” thời gian

Trước nay, nữ giám khảo Britain's Got Talent - Amanda Holden chưa khi nào ngần ngại phô diễn hình thể của mình với những trang phục táo bạo, hở hang. Dù từng nhiều lần bị chỉ trích phản cảm, tuy nhiên không thể phủ nhận ở độ tuổi 51 hiếm có mỹ nhân nào có được số đo ba vòng chuẩn chỉnh và làn da căng bóng, mướt mịn như Amanda.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Amanda cho biết: "Tôi chạy bộ, tập yoga mỗi ngày. Mỗi tối, tôi sẽ uống một vài ly nước hoa hồng để bổ sung dưỡng chất. Đây chính là cách tôi giúp cơ thể thư giãn sau một ngày dài".





Khi dự sự kiện, chủ nhân ca khúc I Know Him So Well diện những trang phục có phần trang nhã và tinh tế hơn. Cô chọn chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi nhưng không quên chi tiết khoét xẻ giữa ngực.

Amanda Holden cho rằng sẽ rất khó chịu nếu cơ thể không vận động. Tuy nhiên, thay vì tập gym, cô dành nhiều thời gian cho yoga, chạy bộ mỗi tuần cùng con gái. Về chế độ ăn uống, Amanda không kiêng cữ khắt khe để giảm cân hay siết cơ. Cô thoải mái ăn món yêu thích, nhưng hạn chế nạp thêm năng lượng sau 6 giờ tối. Bên cạnh đó, người đẹp nước Anh uống rất nhiều nước, đặc biệt là nước dừa, để giữ làn da căng bóng. Đó chính là cách mà sau hơn 30 năm làm nghệ thuật, Amanda Holden vẫn giữ được nhan sắc và độ nóng cho tên tuổi của mình.



Theo: Vogue, TwitterNV