Ở tuổi 36, nữ quái Lady Gaga ăn 5 bữa trong 1 ngày khiến dân tình choáng

Nữ diễn viên của A Star is Born - Lady Gaga thích ăn vặt với bơ hạnh nhân và bánh quy giòn kiểu Scandinavi, Bo O’Conner, người bạn lâu năm của Lady Gaga, đồng thời là đầu bếp riêng của cô đã chia sẻ với Self.

“Một cái gì đó như quinoa với đậu đen, tôm nướng, rau cải xoăn. Chúng tôi muốn nó tốt cho sức khỏe, ngon, no, bổ dưỡng và đầy đủ chất xơ”, Bo nói thêm. “Nếu Lady muốn một chiếc bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên, tôi sẽ không làm đồ ăn nhanh. Thay vào đó, tôi sẽ làm cho Lady một chiếc bánh mì kẹp thịt gà tây, không chứa gluten, nhiều gia vị và khoai lang nướng. Ít nhất Gaga cảm thấy rằng mình có thể thưởng thức một chút và có thứ gì đó tương tự như một chiếc bánh mì kẹp thịt thực sự nhưng vẫn tốt cho cơ thể”.

Ngoài chế độ ăn uống, tập thể dục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của Gaga. “Cô ấy đã biến đổi hoàn toàn cơ thể của mình”, huấn luyện viên của ca sĩ Rain On Me, Harley Pasternak đã nói tiết lộ với Us Weekly.

"Lady từng có rất ít cơ bắp săn chắc, nhưng chúng tôi đã giúp cô ấy săn chắc". Theo Harley, thực hiện động tác lắc hông, lộn ngược, mở rộng cơ ba đầu bằng tạ trên cao, nâng tạ bên và gập bụng bằng xe đạp.

Ăn 5 lần/ ngày của Gaga có nghĩa là với hai bữa chính và ba bữa ăn nhẹ các loại thực phẩm thuộc 5 loại sau: Protein nạc, ít carbs đường huyết, chất béo lành mạnh, chất xơ và đồ uống không đường.





Lady Gaga đặt tình yêu bản thân lên trên tất cả. “Thành thật mà nói, tôi nghĩ điều khiến tôi cảm thấy xinh đẹp nhất là khi tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc bên người hâm mộ. Khi tôi nhìn hoặc nghe họ nói rằng âm nhạc mà tôi tạo ra đã thay đổi cuộc sống của họ theo một cách nào đó, đó là điều khiến tôi cảm thấy tuyệt vời. Bởi vì đây chỉ là bên ngoài, biết không?”, cô chia sẻ với The Los Angeles Times.

"Vào cuối ngày, tôi có thể coi một bộ phim và phát ra một triệu bài hát để mọi người có thể nói rằng: Cô ấy thật xinh đẹp, nhưng đó không thực sự là điều tôi muốn”, Lady Gaga bật mí.

“Tôi muốn họ nói: Tôi đã xem bộ phim đó và tôi đã khóc hết nước mắt và tôi đã học được điều gì đó về bản thân mình”.



Theo: Ladygaga, Lifeandstyle