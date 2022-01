NSND Bạch Tuyết, Lê Khanh và Diễm My thời thượng khi thử phong cách thời trang mới

NSND Bạch Tuyết, NSND Lê Khanh và diễn viên điện ảnh Diễm My - 3 nhân vật xuất hiện trong loạt ảnh thời trang này đều là những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.

Trong đó, NSND Bạch Tuyết là tên tuổi gạo cội trong làng cải lương Việt Nam. Bà được mệnh danh là Cải lương chi bảo, đồng thời là Tiến sĩ đầu tiên của nghệ thuật cải lương. Mê hát nhưng bà vẫn chú tâm việc học hành, và rất xem trọng điều này, tạo nên hình ảnh nghệ sĩ học thức. Trong sự nghiệp, bà đã đóng hàng chục vở cải lương, thu âm hàng trăm bài vọng cổ. Trong đó, các vai diễn nổi tiếng của bà có thể kể đến như: Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, cô Lựu… Bà được phong tặng danh hiệu NSND năm 2012. Hiện, NSND Bạch Tuyết thường xuyên được mời biểu diễn, chấm thi ở các sân chơi uy tín dành cho nghệ thuật cải lương.

NSND Lê Khanh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng kịch nghệ, phim ảnh. Đây là nghệ sĩ hiếm hoi được phong tặng danh hiệu cao quý khi tuổi đời còn rất trẻ, so với nhiều nghệ sĩ khác đã từng được phong tặng. Chị xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, sớm bộc lộ năng khiếu. NSND Lê Khanh có đến hàng chục vai diễn nổi tiếng trên sân khấu kịch qua các vở như: Romeo và Juliet, Hồn ma bóng quỷ, Trưởng giả học làm sang, Vũ Như Tô…

Lê Khanh đóng phim điện ảnh từ năm lên 9. Năm 2000, sau Mùa hè chiều thẳng đứng, chị tạm rời xa màn ảnh rộng và sau gần 20 năm mới trở lại với các vai diễn trong 2 phần Gái già lắm chiêu, đều thành công. Vai diễn Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V mang lại giải Bông sen vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Lý Lệ Hà.

Diễm My nổi danh từ thuở thiếu thời. Chị đóng phim Trang giấy mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng năm 17 tuổi và sau đó nhanh chóng nổi tiếng. Từ thập niên 80 trở đi, Diễm My trở thành nữ hoàng ảnh lịch. Mỗi năm, đến mùa tết, hình ảnh của chị phủ sóng ở nhiều cung đường sầm uất bậc nhất TP.HCM, lan rộng ra các tỉnh thành. Đến năm 1994, sau khi đóng phim Về trong sương mù, chị kết hôn, lui về chăm sóc gia đình. Năm 2006, Diễm My mới trở lại với màn ảnh qua phim 39 độ yêu, gây tiếng vang. Về sau này, chị đóng nhiều phim khác như: Mẹ chồng, Cô Ba Sài Gòn… Diễm My còn trở thành biểu tượng thời trang được yêu thích.

Cùng sử dụng phom váy xoè, sắc đen, NTK Đỗ Mạnh Cường mang đến vẻ ngoài khác biệt cho 3 nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên NSND Bạch Tuyết thay đổi phong cách với trang phục đến từ thương hiệu SIXDO của NTK họ Đỗ.





NSND Bạch Tuyết thanh lịch với thiết kế tay bồng mang hơi hướng cổ điển. Nữ nghệ sĩ tạo ấn tượng với mái tóc chải phồng, trang điểm trẻ trung với tông cam làm chủ đạo.

NSND Lê Khanh trông quyến rũ với phần thân váy có chi tiết cut out tinh tế, trông vừa gợi cảm nhưng không mất đi sự thanh lịch. Bộ cánh cũng được kết hợp cùng trang sức ngọc trai to bản. Diễn viên điện ảnh Diễm My diện đầm đen bằng chất liệu gấm họa tiết hoa in chìm. Bộ cánh được NTK thực hiện riêng cho chị nhân dịp sinh nhật vừa qua. Diễm My phối cùng vòng cổ ngọc trai cầu kỳ của Chanel.

Trong gam màu đen, NSND Bạch Tuyết diện đầm bodycon với chi tiết hoa trà 3D to bản; NSND Lê Khanh thanh lịch với đầm tay dài, có chi tiết nơ ở thắt eo trong khi trang phục của diễn viên Diễm My lại được nhấn nhá bằng chi tiết tay áo xuyên thấu. Các nghệ sĩ đều dùng hoa tai, vòng cổ, nhẫn đến từ nhà mốt hàng đầu thế giới được kết hợp ăn ý.

Được biết để thực hiện được loạt ảnh này, ê kíp cũng mất nhiều thời gian để sắp xếp do 3 nữ nghệ sĩ đều có lịch trình, công việc riêng. Dẫu vậy, khi nghe về việc kết hợp thú vị này, ai cũng hào hứng và cố gắng thu xếp để hội ngộ.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Cả 3 đều là phụ nữ thành công, được khán giả mến mộ, có đời sống viên mãn. Đó cũng là hình ảnh phụ nữ tạo cho tôi nhiều cảm hứng trong việc thiết kế. NSND Lê Khanh và diễn viên Diễm My đã từng nhiều lần diện thiết kế của tôi. Riêng NSND Bạch Tuyết đây là lần đầu tiên được làm việc. Những trang phục tôi chuẩn bị cho chị đều vừa in, thật bất ngờ và hạnh phúc. Thời trang không chỉ cho tôi được làm đẹp cho mọi người mà còn cho tôi nhiều cơ hội tiếp xúc với những nhân vật tài năng, thú vị. Cuộc hội ngộ này thật đặc biệt, có lẽ cũng là kỷ niệm khó quên cho các nghệ sĩ, lẫn bản thân tôi”.

Lê Khanh và Diễm My nổi bật với trang phục màu trắng trẻ trung, phối áo khoác, áo có nơ to bản bên trong cùng chân váy. Họ mang giày boots da trẻ trung, giúp trang phục cá tính, hợp mốt mùa lạnh.



Ảnh: Milor Trần