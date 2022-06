Những sàn runway độc đáo nhất Việt Nam: catwalk trên mặt nước, giữa phố cổ

Không chỉ tạo dấu ấn về sự sáng tạo, sàn diễn nổi trên mặt nước của con sông Hoài còn cho thấy cách làm thời trang văn minh khi hơn 1.000 người trong ê kíp kiên nhẫn chờ đợi, diễn nương theo con nước - yếu tố giúp cho show thời trang đặt giữa lòng di sản phố cổ Hội An, Quảng Nam diễn ra thành công một cách ấn tượng.

Những dấu son thắm mãi với thời gian

Trong những năm gần đây, khi xu hướng tổ chức fashion show cá nhân được nhà thiết kế Việt ưa chuộng thì nổi bật lên hai xu hướng lớn. Một là ban tổ chức sẽ tái hiện không gian nơi hòa hợp với tinh thần BST hoặc mang đến cảm hứng cho BST như show Sa Vũ của NTK Lê Thanh Hòa hay Welcom to the Jungle của NTK Hà Linh Thư. Nhà thiết kế Việt cũng ưa chuộng các địa điểm mang tính lịch sử, lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời như khách sạn Continental Saigon (show Xuân Hè 2022 của NTK Công Trí) hay Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (show Bình Minh của VUNGOC&SON); Hai là nhà thiết kế mang ê kíp bao gồm cả dàn khách mời đến với địa điểm mới. Đi theo xu hướng này là những NTK tiên phong như: Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa, Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng.

Nhà ga Mường Thanh, Sapa trong show Another Day sẽ là một sàn runway không thể quên với NTK Lê Thanh Hòa nói riêng và giới mộ điệu thời trang Việt Nam nói chung.

Mới đây vào đầu tháng 4.2022, Lê Thanh Hòa lại một lần nữa gây “chấn động” với show diễn Sa Vũ. NTK cùng ê kíp đã mang hàng tấn cát từ Phan Thiết về TP.HCM để làm nên sàn runway chân thực sống động tựa như sa mạc.

Welcome to the Jungle của Hà Linh Thư vừa tổ chức vào ngày 12.6.2022 lại là câu chuyện hứng khởi của hành trình khám phá đam mê, khao khát chinh phục thế giới. Câu chuyện của những mãnh thú nguy hiểm nhưng phóng khoáng và thú vị được tái hiện bằng bối cảnh sân khấu như một khu rừng rậm, với rất nhiều hoa, lá và sàn runway được tạo hình như lát đá.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường từng có nhiều sàn diễn ngoài trời đáng nhớ. Một trong số đó là sàn runway đặt trên sân golf với phông nền là dãy núi Trường Sơn hùng vĩ xa xa.

Vào ngày 26.6.2022 sắp tới, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục đưa những vị khách của mình đến với sàn runway dựng trên một bãi biển đẹp tại Ninh Thuận trong show diễn Spring Summer 2022. Ngồi trên bãi biển thưởng thức thời trang, âm nhạc và nghe tiếng sóng vỗ rì rào, xa xa là những dãy núi xanh thẳm hẳn sẽ là những trải nghiệm không thể nào quên cho giới mộ điệu.





Sàn runway trên mặt nước và sân khấu đặt trong lòng phố cổ Hội An

Nếu nằm trong số những khách mời có mặt tại Hội An trước một ngày diễn ra show Vùng trời bình yên, bạn đọc chắc hẳn đều đồng tình rằng bộ đôi nhà thiết kế của VUNGOC&SON đã rất "liều lĩnh". Buổi chiều khi chương trình đang tập dượt (rehearsal) thì trời đổ mưa tầm tã. Trời đang nắng đẹp, gió mát bỗng kéo cơn đen vần vũ, nước trút xuống ào ạt, nhanh đến nỗi những du khách đang tham quan Hội An chỉ có cách vội vã tạt vào các hàng quán và nhà dân ven đường để trú tạm. Vậy nhưng chiều hôm sau, trời nắng đẹp, gió mát lành như chào đón những vị khách từ phương xa đến. Sàn diễn chính là một đoạn đường Bạch Đằng ở vị trí sầm uất và đẹp nhất của phố cổ, với hàng ghế mây tre mộc mạc kê dọc vỉa hè - nhìn ra sông. Và, phía bên kia sông là dãy nhà cổ màu vàng với mái ngói rêu phong, thấp thoáng những giàn hoa giấy, hoa ti gôn đang nở. Khung cảnh của buổi chiều hạ hồng làm say đắm biết bao trái tim yêu cái đẹp.

Điểm son sáng nhất của show diễn chỉ được "bật mí" ở phần sau của chương trình. Khi người mẫu bất ngờ xuất hiện từ phía bờ bên kia sông, thản nhiên bước xuống các bậc thang và từ từ băng qua sông - tất cả khán giả diện dresscode hồng fuschia và đen, những du khách và người dân đứng ở phía xa sàn diễn đều ồ lên ngạc nhiên thích thú.

Thì ra, ngoài đường runway chính dài 150 m, thì đường runway thứ 2 nằm ẩn dưới mặt nước. Chính vì vậy khi nhìn từ xa, người xem ngỡ như các model đang đi lướt trên mặt nước.

BTC cho biết ê kíp và các đơn vị ở địa phương đã mất 3 tháng để lên phương án, tính toán. Sàn runway nổi được dựng trong 3 ngày cuối ngay trước show. Gần 50 người góp sức dựng nên cầu gỗ và luôn túc trực để khảo sát mực nước nhằm tính toán chính xác nhất thời gian để đường runway nổi trên mặt nước theo ý đồ trình diễn catwalk.

Sau khi show diễn thành công, NTK Đinh Trường Tùng mới thở phào bật mí rằng show diễn diễn ra trong sự hồi hộp đến thót tim. Màn 1 của BST Homeland Resort 2022 diễn ra trong tình thế "câu giờ" - người mẫu diễn chậm lại để vừa diễn vừa canh mực nước. Dù đã tính toán kỹ mực nước lên xuống theo giờ phù hợp nhưng vì cơn mưa lớn của ngày hôm trước nên đến giờ diễn mà sàn gỗ vẫn chìm sâu dưới nước. Nhưng, có lẽ trời đất đã thấu được cái tình của hàng ngàn con người đang chờ đợi và "thương” bộ đôi NTK tài hoa đang nỗ lực quảng bá du lịch quê hương nên phần sau của show vẫn diễn ra đúng kịch bản.

Ngoài sàn runway nổi trên mặt nước sông Hoài thì đoàn xe xích lô chở người mẫu và khách mời đến sự kiện đã tạo nên cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Bên cạnh đó là gần 100 chiếc thuyền nhỏ cùng góp sức để tạo nên bức tranh thực cảnh tái hiện sông nước yên bình của phố Hội như chính thông điệp Vùng trời bình yên.

Sau những sàn runway nổi trên mặt nước, sàn runway trên sân golf hay bên hồ bơi độc đáo như đã kể ở trên, mỗi nhà thiết kế, mỗi người yêu thời trang lại mong đợi và trông ngóng những trải nghiệm khác biệt và mới lạ hơn. Điều đó mang đến áp lực nhưng cũng là thử thách để các nhà thiết kế - những bậc thầy sáng tạo trong ngành thời trang Việt Nam cống hiến tận lực vì cái đẹp. Bởi vì cái đẹp chính là hơi thở, là lẽ sống của thời trang!



Ảnh: Kiếng Cận team