Những nơi nghỉ dưỡng được giới sành điệu mong đợi mở cửa trở lại vào năm 2022

Những khách sạn, nơi nghỉ dưỡng được mong đợi nhất vào năm 2022 không nhất thiết được phân loại theo một vị trí, phong cách thiết kế hay thậm chí là không xếp hạng sao. Bởi trong khi một số người yêu thích khu nghỉ dưỡng năm sao hoành tráng, thì những người khác lại yêu thích một khách sạn boutique thân mật. Tuy nhiên, điểm chung duy nhất là tất cả đều tuyệt vời.

Chatwal Lodge, Catskills

Là "viên ngọc quý của Manhattan" mang tính biểu tượng, The Chatwal ở New York đã mang đến trải nghiệm khách sạn boutique sang trọng tinh túy cho đô thị kể từ năm 2010. Giờ đây, lần đầu tiên, chủ khách sạn - ông Sant Singh Chatwal đang giới thiệu một nơi nghỉ dưỡng sang trọng trong nước, một nơi riêng tư. Vương quốc hòa hợp với thiên nhiên được gọi là The Chatwal Lodge ở Bethel, NY. Một nơi có khung cảnh trong lành, hoang sơ trên 60 mẫu Anh dọc theo bờ rừng của hồ chứa nước Toronto rộng 1.000 mẫu Anh. Hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch và dự kiến ​​mở cửa vào tháng 4.2022, The Chatwal Lodge sẽ nằm nép mình bên trong cánh cổng của The Chapin Estate và sẽ mang đến sự quyến rũ của các chi tiết được chạm khắc tinh tế.

Trang trại Stanly, thung lũng Napa

Ở rìa phía nam của thung lũng Napa, bờ sông Napa bao quanh trang trại Stanly lịch sử, nơi có những vườn nho nguyên sơ bao phủ những ngọn đồi thoai thoải nhô lên đón bầu trời California rộng lớn. Tại đây, một khu nghỉ dưỡng sang trọng mới lạ đang hình thành. Stanly Ranch, một điểm đến mới ở trung tâm của đất nước rượu vang, tôn vinh sự lãng mạn của việc kết nối với gia đình và bạn bè trong một khung cảnh mang đậm truyền thống của nhà máy rượu vang, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vùng đất và được truyền một tinh thần tươi mới, vui vẻ. Các phòng tại Stanly Ranch đều giản dị và thân thiện với đồ đạc tự nhiên tạo cảm giác ấm áp và lôi cuốn. Được thiết kế với tâm điểm là sự thoải mái như ở nhà, các chi tiết như khu vực tiếp khách, lò sưởi và vòi sen ngoài trời làm cho 78 ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn và dãy phòng độc lập mang lại cảm giác thân mật và riêng tư. Được bao quanh bởi đất trang trại, những vườn nho tiếp cận với rìa ngôi nhà nhỏ, đưa bên ngoài vào và cuộc sống nông dân về nhà.

Lifehouse, Berkshires

Lifehouse sẽ biến một khu nhà nghỉ ở Berkshires (Anh) có từ những năm 1970 thành một nơi nghỉ dưỡng thiên nhiên có thiết kế riêng với sảnh thư viện, lò sưởi ngoài trời, câu lạc bộ cocktail và nhà hàng. Nhiều tác giả đã thường xuyên lui tới Lenox trong thế kỷ trước, từ Herman Melville đến Fanny Kemble. Các phòng sẽ có bàn viết kiểu thư ký và tác phẩm nghệ thuật bằng dây nhằm gợi lên hình ảnh máy đánh chữ.

Soho House Little Hollywood, Los Angeles

Soho House sẽ mở cửa trở lại một nơi nghỉ dưỡng 34 phòng ngủ ở tây Hollywood, gần câu lạc bộ Sunset Boulevard náo nhiệt vào mùa xuân này. Điều đặc biệt là nội thất nơi đây được trang bị đầy đủ với tông màu hoàng hôn, những mái nhà với tầm nhìn ra đồi Hollywood và sân trong đầy cây xanh, nơi hoàn hảo để nhâm nhi mọi thứ, từ cocktail đến matcha.

Maybourne Riviera

French Riviera (Pháp) là một vùng đất có phong cảnh hoang sơ đầy hứa hẹn, đường bờ biển rải rác với những ngôi làng kiêu hãnh nằm trên các gờ vách đá, những con đường quanh co dẫn bạn qua những khu rừng thông và maquis. Maybourne Riviera có vị trí hoàn hảo giữa Menton và Monte Carlo, với tầm nhìn bao quát khắp những mái nhà bằng đất nung ấm áp, những rặng ô liu và những cây cam nặng trĩu quả, ra tận chân trời xanh tươi. Kiến trúc hiện đại nổi bật của Maybourne Riviera nổi lên từ bán đảo đá Roquebrune-Cap-Martin như thể đang tiến vào biển Địa Trung Hải lấp lánh. Quang cảnh ấn tượng của đường bờ biển ở phía đông Ý, Monte Carlo ở phía tây, tất cả đều được tắm trong ánh sáng rực rỡ. Khung cảnh có một không hai, biển và bầu trời không bao giờ tắt nhìn từ mọi phòng, và khi bạn bước ra ngoài trong làn gió nước mặn ấm áp, tất cả chỉ cần một chút thời gian là nhẹ nhàng trôi vào thời gian của Riviera.

Rosewood Vienna

Rosewood Vienna (Italia) sẽ mở cửa vào mùa hè năm 2022 với tư cách là cơ sở kinh doanh thứ 5 của thương hiệu này ở châu Âu. Nằm trong một tòa nhà lịch sử có từ thế kỷ 18, trước đây là trụ sở chính của ngân hàng Erste Group AG, Rosewood Vienna sẽ tọa lạc tại một vị trí lý tưởng trên Petersplatz, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất ở khu phố cổ của Vienna. Nằm cách khu mua sắm và ăn uống sang trọng nhất cũng như các di tích lịch sử nổi tiếng nhất của thành phố chỉ vài bước chân, Rosewood Vienna sẽ là cửa ngõ tuyệt vời dẫn đến một trong những điểm đến quyến rũ nhất châu Âu.





Cali Mykonos

Toạ lạc trên bãi biển riêng của khách sạn, Cali Mykonos,một nơi nghỉ ngơi mới của Cycladic sẽ bao gồm 40 biệt thự sang trọng, tất cả đều có hồ bơi riêng, sân và tầm nhìn ra Aegan. Bạn có thể ngâm mình trong hồ bơi hoặc gọi đội du thuyền và thuyền cao tốc của khách sạn để có một chuyến tham quan tuyệt vời đến một hòn đảo xa xôi. Vẫn là những ngôi nhà sơn tường trắng trải dài khắp các hòn đảo ở Hy Lạp nhưng Mykonos khác biệt bởi những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng hay các trung tâm thương mại hàng đầu thế giới đều đổ về đây.

Khách sạn La Palma, Capri

Từ chủ sở hữu của huyền thoại Riviera của Pháp, Hotel du Cap-Eden-Roc là tiền nhân Ý đầu tiên của Oetker Collections, Hotel La Palma, trên hòn đảo Capri quyến rũ vĩnh cửu. Họ sẽ hồi sinh khách sạn lịch sử La Palma, khách sạn lâu đời nhất trên đảo thành một khách sạn 50 phòng hoàn chỉnh với câu lạc bộ bãi biển, nhà hàng, boong hồ bơi, spa và cửa hàng boutique riêng.

La Zambra, Costa de Sol

“La Zambra” là một loại vũ điệu flamenco (Tây Ban Nha) vì vậy không ngạc nhiên khi một khách sạn Costa de Sol mới mượn thuật ngữ này để đặt tên cho nó nhằm mục đích tạo sự vui nhộn. Khách sạn có ba hồ bơi, hai sân tennis, hai sân chèo thuyền, một phòng tập thể dục, một spa, và một câu lạc bộ đêm. La Zambra có cái tên cũ là Hotel Byblos, trong thời kỳ hoàng kim của nó đã thu hút những người như Công nương Diana và Rolling Stones.

One & Only, Aesthesis, Athens

Tại vị trí mới trên bờ biển Glyfada (Hy Lạp), One & Only nhằm mục đích tạo ra sự trở lại những năm 1960 và 1970 vẻ đẹp quyến rũ của người Grecian với những gì họ mô tả là “khu nghỉ dưỡng thành phố lai”. Nơi đây là một bất động sản rộng hơn 65 mẫu Anh, với các bungalow và câu lạc bộ bãi biển, vẫn nằm gần sự hối hả và nhộn nhịp của Athens lịch sử.

Fasano Trancoso

Trancoso, Brazil là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, bạn sẽ có một khu nghỉ dưỡng sang trọng mới vào mùa đông này với Fasano Trancoso. Trải rộng hơn 700 mẫu Anh trên đảo Itapororoca, khách sạn được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Brazil Isay Weinfeld và sẽ có đường bờ biển dài hơn 1.600 feet.

The Homestead, Nam Phi

Mở cửa trong khu bảo tồn Nambiti, nơi sinh sống của 50 loài động vật hoang dã, là nhà nghỉ sang trọng sinh thái mới The Homestead. Với quy mô nhỏ, chỉ có 12 dãy phòng được đặt trên hơn 23.000 mẫu đất hoang dã, nhưng The Homestead sẽ cung cấp mọi thứ từ ổ đĩa trò chơi được thiết kế riêng cho đến các lớp học nấu ăn và cuộc phiêu lưu birding.

Trên đây là những nơi nghỉ dưỡng bậc nhất thế giới sẽ mở cửa trở lại vào năm 2022, hứa hẹn sẽ là những khách sạn tuyệt đẹp mang đến cho du khách những trải nghiệm thực sự mới mẻ.



Theo: Vogue, Pxhere