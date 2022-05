Những mỹ phẩm có chứa 6 loại vitamin cần thiết giúp cho da bạn bớt xỉn màu

Tuy nhiên mỗi loại vitamin có tính chất khác nhau nên bạn cần biết loại vitamin nào cần thiết cho tình trạng da nào.

Vitamin A - retinol

Vitamin A nguyên chất là retinol và retinyl palmitate dẫn xuất của nó cũng được sử dụng rộng rãi. Ban đầu, nó được sử dụng trong một loại thuốc mỡ để thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen nhưng nó đã trở thành sản phẩm chức năng cải thiện nếp nhăn tiêu biểu bằng cách tăng cường độ an toàn. Nồng độ cao hoặc da nhạy cảm có hiện tượng kích ứng như mẩn đỏ và khô, do đó cần sử dụng sản phẩm nồng độ từ thấp đến cao, lượng từ nhỏ đến phù hợp, có thời gian thích ứng với da, đồng thời đảm bảo ngăn tia UV vào ban ngày. Vì nó tan trong chất béo nên nó được sử dụng chủ yếu trong các loại kem và tinh chất kiềm dầu.

Vitamin B3 - niacin

Niacinamide, một dẫn xuất của niacinamide, là một thành phần làm trắng và được đưa vào một loạt các sản phẩm chăm sóc da vì nó ngăn chặn sự xuất hiện của mụn trứng cá và cải thiện hàng rào bảo vệ da. Những người có hàng rào bảo vệ da không ổn định và thường xuyên gặp rắc rối nên sử dụng các sản phẩm có chứa niacinamide liên tục. Dưới 2% thường được sử dụng trong kem dưỡng ẩm cơ bản, nhưng nếu nhiều hơn 2%, nó sẽ trở thành một sản phẩm chức năng làm trắng, và nồng độ cao từ 10 - 20% được sử dụng khi quản lý chuyên sâu như mụn trứng cá. Bởi vì nó có thể hòa tan trong nước, nó thường được sử dụng ở dạng serum, toner và ampoule.

Vitamin B5 - axit pantothenic

Panthenol, một dẫn xuất, được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm. Vì nó củng cố và tái tạo hàng rào bảo vệ da, làm dịu làn da nhạy cảm do khô và tăng khả năng giữ ẩm, nó chủ yếu được sử dụng trong kem dưỡng ẩm với một lượng dầu nhất định cùng với vitamin E và đặc biệt cần thiết cho da khô. Nó cũng không thể thiếu trong các loại thuốc như thuốc mỡ trị bỏng hoặc sẹo, chất bảo vệ môi, chăm sóc tóc và mặt nạ.

HERA Hydrodew Plumping Water Drop chứa chất tăng cường giúp cung cấp độ ẩm cho da và quản lý tế bào da chết với vitamin B5, B12 và E, AHA 1%, vi khuẩn axit lactic lên men lysate và axit hyaluronic.

Vitamin B12 - cobalamin

Là một loại vitamin có trong các loại thực phẩm như gan bò và các chế phẩm vitamin tổng hợp, gần đây nó là một thành phần đã được sử dụng trong mỹ phẩm. Nó được sử dụng như một cynocobalamin dẫn xuất có màu hồng, có hiệu quả trong việc làm dịu và giữ ẩm cho da.





Sum37 Rosique Summa Elixir Lumiere Ampoule với Ampoule làm trắng và cải thiện nếp nhăn trong liệu trình 4 tuần có chứa vitamin B3, B5, B12 và C trong liposome, cùng với các vi sinh vật khác nhau và các sản phẩm lên men thực vật, đưa sâu vào da.

Vitamin C - axit ascorbic

Có thành phần chống ô xy hóa và làm trắng da mạnh mẽ. Nó là một dẫn xuất như ascorbyl palmitate, được sấy khô trong bột bông vitamin C nguyên chất, đóng gói hút chân không và đóng trong một viên nang siêu nhỏ... để tăng cường năng lượng cung cấp cho da. Da được cung cấp vitamin C liên tục sẽ lên tông rõ rệt, đàn hồi, hết viêm nhiễm.

Clinique Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C - tối đa hóa sự cung cấp của da bằng cách trộn 10% bột vitamin C nguyên chất với nhũ tương ngay trước khi sử dụng. Tông màu da rõ ràng và kết cấu da mịn màng hơn.

Vitamin E - tocopherol

Tocopherol là một loại dầu và tocopheryl acetate như một dẫn xuất, có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dành cho da dầu, bằng cách làm dịu ngứa và châm chích. Vì nó là một loại dầu dính nên nó thích hợp cho da khô và lão hóa, các sản phẩm chứa dầu dành cho da mặt có thể được trộn với các loại kem dưỡng ẩm khác. Nó có tác dụng hiệp đồng giúp tăng cường tác dụng chống ô xy hóa của vitamin C.

Chỉ với 6 loại vitamin chứa trong các mỹ phẩm trên đủ cung cấp cho bạn một làn da khỏe mạnh, sáng bóng và bớt xỉn màu để vẻ ngoài luôn rạng rỡ tươi trẻ.



Theo: Elle, Vogue