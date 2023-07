Những loại thực phẩm giúp bạn thoát khỏi tình trạng sần da vỏ cam (cellulite)

Cellulite xảy ra thường xuyên hơn khi lưu thông bạch huyết kém hoặc lưu thông máu bị suy giảm. Nó là một mô xơ trong đó chất lỏng cơ thể, chất thải và sợi collagen bị vướng vào các tế bào mỡ mở rộng. Khi tình trạng cellulite trở nên tồi tệ hơn, da trông giống như vỏ cam sần sùi thay vì hình thành những đường cong quyến rũ.

Cellulite không dễ dàng biến mất ngay cả khi ăn kiêng và mát xa



Để giảm cellulite, bạn cần giảm mỡ thông qua tập thể dục cải thiện lưu thông bạch huyết, củng cố các mô cơ thể và một chế độ ăn uống chống lại cellulite.

Nước

Nước là một trong những cách dễ nhất để loại bỏ chất thải cơ thể. Nếu uống đủ nước, các chất cặn bã sẽ dễ dàng đào thải ra ngoài. Nó cũng tốt cho việc duy trì khả năng miễn dịch bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin, khoáng chất, axit amin và đường cho các tế bào khắp cơ thể

Quả mọng giàu chất chống ô xy hoá

Trái cây giàu chất chống ô xy hóa, chẳng hạn như quả việt quất, ngăn chặn các gốc tự do có hại cho cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Nó can thiệp vào quá trình hình thành cellulite.

Quả việt quất là một trong những siêu thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa

Bưởi

Bưởi được dùng nhiều không chỉ vì khả năng tiêu hóa chất béo mà nó còn có thể giúp da mịn màng hơn vì chứa nhiều vitamin C. Viatmin C vừa giúp tăng cường khả năng miễn dịch, vừa giúp xây dựng và phục hồi collagen của da, một chất quan trọng để phòng chống, hạn chế cellulite.

Ăn bưởi cũng cung cấp nước, khiến da sáng và căng mọng hơn. Có một số nghiên cứu còn cho thấy ăn bưởi thường xuyên sẽ giúp tăng cường trao đổi chất, giảm cân, giúp cơ thể thon gọn hơn

Dứa

Dứa rất giàu kali và vitamin C, đồng thời chứa bromelain, một loại men tiêu hóa giúp lưu thông máu tốt hơn, có thể làm giảm cellulite

Chuối

Kali là một trong những chất khác phải có trong chế độ ăn uống vì những lợi ích của nó. Chuối là loại quả chứa nhiều kali, hoàn hảo để chống lại cellulite. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao loại quả chứa nhiều calo này và khuyên nên được đưa vào chế độ ăn uống hằng ngày vì chuối cung cấp năng lượng.

Chuối có liều lượng cao kali, giúp duy trì mức độ hydrat hóa trong cơ thể, do đó ngăn ngừa giữ nước. Như chúng ta đã biết, sự lưu giữ này có liên quan rất nhiều đến cellulite, vì nó khiến cơ thể chúng ta tích tụ chất lỏng và lắng đọng các chất độc làm suy giảm tuần hoàn. Cellulite được hình thành do tích tụ nhiều chất béo, độc tố và tuần hoàn kém

Quả bơ

Các axit béo không bão hòa trong thịt quả bơ được coi là chất béo lành mạnh. Axit oleic có trong quả bơ khi vào cơ thể nó sẽ biến thành một chất giống như hormone có thể kích hoạt cảm giác no và sảng khoái trong não. Không những vậy quả bơ còn chứa glutathione, giúp giải độc cơ thể

Quả lê

Lê cung cấp rất nhiều dưỡng chất như canxi, chất xơ, kali... và các loại vitamin cần thiết A, B, C. Bổ sung chất xơ, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm hàm lượng cholesterol trong máu nhờ hoạt động của chất xơ và pectin chứa trong lê. Trong quả lê chứa rất nhiều vitamin C, K, khoáng chất đồng giúp bảo vệ cơ thể trước sự tàn phá của các gốc tự do.

Lê là một trong các loại quả giải độc và hỗ trợ hệ thống bạch huyết. Không những vậy hàm lượng calo trong quả lê khá thấp, kết hợp với lượng chất xơ dồi dào giúp no lâu, rất tốt cho quá trình giảm cân

Hạt chia



Hạt chia được cho là một loại thực phẩm giúp loại bỏ độc tố và làm sạch bên trong, cải thiện sự xuất hiện của cellulite. Loại hạt này có thể được thêm vào món tráng miệng hoặc sữa chua vào buổi sáng

Cá hồi

Cá hồi là đại diện của các loại cá có dầu, ít chất béo, giàu đạm và khoáng chất. Nó rất tốt cho việc giảm cân và cũng giúp giảm mỡ trong cơ thể

Đậu phụ và các loại đậu

Đậu phụ và các loại đậu rất giàu chất xơ, protein thực vật và kali nên có tác dụng giảm mỡ và sưng phù cho cơ thể. Khi giảm sưng tấy, nó cũng làm giảm khả năng hình thành cellulite

Và bạn đừng quên khi lên thực đơn theo vấn đề làm thế nào để loại bỏ cellulite, hãy tính đến các đặc tính của những sản phẩm giúp chống lại cellulite, không chỉ cung cấp vitamin và chất chống ô xy hóa mà còn có cảm giác no lâu, giúp khắc phục cảm giác thèm ăn. Đồng thời duy trì chế độ tập luyện hằng ngày để chữa lành hệ thống thoát bạch huyết và giúp tạm biệt làn da sần vỏ cam vô cùng khó chịu.

Theo: Vogue, Womenshealthmag