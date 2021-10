Những bộ cánh sexy bậc nhất của biểu tượng thời trang Mỹ 25 tuổi Zendaya

Đến với bữa tiệc sau buổi giới thiệu phim Dune tại Chiltern Firehouse ở London, Zendaya mặc một chiếc váy gợi cảm tuyệt đối nằm trong bộ sưu tập Nensi Dojaka Spring 2022 với phần thân trước cắt xẻ sâu và váy xuyên thấu.

Thiết kế màu nâu của Nensi Dojaka có những đường viền định hình màu đen, đường xẻ đùi cao và đường cắt ngọt ngào nhất chính là hình trái tim hồng ở chính giữa. Hình ảnh này của Zendaya đã làm "rung chuyển" mạng xã hội và nối tiếp chuỗi ngày vang dội ghi dấu ấn của biểu tượng thời trang 25 tuổi. Zendaya vừa đi theo xu hướng hoàn hảo, vừa tạo ra những xu hướng mới.

Trước đó, Zendaya đã xuất hiện vô cùng lộng lẫy trên thảm đỏ của Dune trong chiếc váy sequin dài màu trắng của Rick Owens và trang sức Bulgari. Ngày hôm trước, cô tạo điểm nhấn với kiểu tóc mái bằng, diện áo ngực làm bằng dây xích và váy quấn ô bàn cờ của Vivienne Westwood.

Tất cả những ai yêu thích phong cách thời trang thảm đỏ đều biết rằng Zendaya chính là một biểu tượng thời trang. Những hình ảnh tuyệt đẹp, gợi cảm sexy bậc nhất trên thảm đỏ của Zendaya liên tục nối dài, từ bộ đầm trắng Vivienne Westwood, chiếc áo ngực màu hồng tím Tom Ford, chiếc đầm ướt sũng của Balmain, Alaïa, Rick Owens...





Zendaya tham dự sự kiện của Bulgari tại Tuần lễ thời trang New Yorkvào tháng 2.2020 với bộ cánh độc đáo: Chiếc áo tay dài được bao phủ bởi ren và lông vũ của Rahul Mishra Spring 2020 Couture có đường viền cổ chữ V nổi bật. Nữ diễn viên cố định vòng eo bằng thắt lưng satin và tạo kiểu với quần ống rộng.

Zendaya cao 1m74 (một số tờ báo cho rằng cô cao đến 1m78) và sở hữu vóc dáng đẹp đáng kinh ngạc. Nữ diễn viên sinh ra tại California từng là người mẫu nhí và vũ công trước khi ghi dấu ấn với loạt phim: Shake It Up, Undercover, Spider Man: Far from Home, No Way Home, Euphoria… Cô chính là người trẻ nhất giành giải Emmy cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2020.

Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) sẽ trao tặng giải thưởng Fashion Icon (biểu tượng thời trang) cho Zendaya vào ngày 10.11.2021. Ở tuổi 25, nữ diễn viên là người trẻ nhất từng nhận được vinh dự này, tiếp bước các tên tuổi lớn như: Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez, Prince, Pharrell và David Bowie.



