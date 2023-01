Nhiếp ảnh gia của năm tâm sự về ước vọng Xuân 2023

Không đợi đến khi được vinh danh bằng giải thưởng Nhiếp ảnh gia của năm (Photographer of the year do Harper’s Bazaar Star Award 2022 trao tặng), Kiếng Cận mới chạm đến đỉnh cao của sự nổi tiếng. Trên thực tế, “ông hoàng” ảnh thời trang runway đã lùi lại đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng tạo ở nhiều dự án thời trang và nghệ thuật trong năm 2022 để nhường vị trí chụp chính cho các thành viên trong team. Với 10 năm trên hành trình theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh, bền bỉ truyền cảm hứng, đào tạo và thực hành kỷ luật, vị thuyền trưởng của con tàu Kiếng Cận team đã có thể tự hào khi chia sẻ về những tay máy trẻ như: Zee Nguyễn, Phạm Phạm, Cam Nóng Bỏng…

Năm 2022 là một năm rực rỡ của thời trang Việt Nam khi các nhà thiết kế và thương hiệu tổ chức hàng loạt các fashion show lớn. Trong số đó, tên của Kiếng Cận team luôn được nhắc ở phần credit của những đường runway lớn và chuyên nghiệp nhất, như 2 tuần lễ thời trang Xuân Hè và Thu Đông, show cá nhân của các nhà thiết kế và thương hiệu Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, Đỗ Long, Vũ Ngọc Son, Hà Linh Thư, Đinh Văn Thơ, Ivy Moda…

Bên cạnh thời trang, nhiếp ảnh gia “thuyền trưởng” cùng team cũng “bao sân” đêm thi Chung kết các cuộc thi nhan sắc đình đám như: Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Hòa bình, Miss World, Hoa hậu Việt Nam…và là tác giả của những bộ ảnh cưới đầy cảm xúc và đậm chất thời trang của các cô dâu nổi tiếng như: Diệu Nhi, Minh Hằng, Dương Mỹ Linh, Di Băng… Điểm qua vài nét như vậy để thấy được sự tôn vinh xứng đáng mà những người có chuyên môn về thời trang dành cho Kiếng Cận nói riêng và team của anh nói chung.

Trên thực tế, để được vinh danh và giành giải thưởng nhiếp ảnh, các nhiếp ảnh gia (NAG) thường phải tự đăng ký và gửi ảnh để tham dự các cuộc thi. Còn với các sự kiện nghệ thuật, văn hóa và thời trang, người cầm máy ảnh không phải là chủ thể nhận được sự chú ý. Khác với vẻ rực rỡ và náo nhiệt của sân khấu, thảm đỏ và sàn runway, NAG lặng lẽ làm việc và cống hiến trong thầm lặng - trước, trong và sau khi sự kiện kết thúc. Chính vì vậy, giải thưởng Nhiếp ảnh gia của năm có ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với Kiếng Cận.

Anh tâm sự: “Không chỉ riêng với NAG, chương trình của tạp chí thời trang còn vinh danh nhiều con người thầm lặng có đóng góp quan trọng vào thành công của các show diễn như chuyên gia trang điểm, làm tóc, stylist… qua đó lan tỏa những điều tích cực. Tôi cảm thấy tự hào và xứng đáng khi những nỗ lực trong cả hành trình dài được ghi nhận và đánh dấu bằng một chiếc cúp kỷ niệm chương mang tên Photographer of the Year. Tuy vậy tôi sẽ không dừng lại mà sẽ phát triển ở nhiều lĩnh vực hình ảnh khác nhau”.

Dĩ nhiên, con đường để một NAG “tay ngang” như Kiếng Cận tạo dựng được uy tín và vị thế độc bản trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang không phải chuyện “một sớm một chiều”. NAG nhớ lại cảm xúc choáng ngợp và niềm cảm kích anh dành cho các nhà thiết kế khi lần đầu được phân công đến show thời trang chụp ảnh. Khi đó, anh đã tự đặt ra câu hỏi phải làm sao để chuyển tải hết vẻ đẹp và tinh thần của show diễn đến với người không dự show trực tiếp? Làm sao để giúp NTK lưu giữ lại những khoảnh khắc và ký ức tuyệt đẹp của fashion show? Sau những trăn trở là thử nghiệm và thành quả là những bộ ảnh moment, backstage, looks… đẹp mãn nhãn.





Để có thể bàn giao hàng ngàn tấm ảnh chỉ vài giờ sau khi show diễn kết thúc, anh chấp nhận đánh đổi giấc ngủ và những buổi tiệc after party. Anh cũng chủ động tìm kiếm các nhân tố trẻ, truyền lửa đam mê và kiên trì rèn giũa để tạo nên team Kiếng Cận - một tập thể những "chiến binh" cầm máy ảnh với tâm hồn nghệ sĩ. Chính sự chắc chắn, bền bỉ và nghệ thuật nắm bắt khoảnh khắc đã giúp Kiếng Cận team chinh phục được từ những chân dài nổi tiếng nhất đến những NTK lớn và khó tính nhất Việt Nam.

Trước giải thưởng chính thức về nhiếp ảnh, Kiếng Cận được nhiều nhà thiết kế và thương hiệu đặt cho biệt danh “người nắm giữ linh linh hồn và lưu giữ ký ức” của show diễn.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi thời trang Việt đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch thì xu hướng nhiếp ảnh thời trang cũng đã bước sang một chương mới. Tiêu chuẩn ảnh fashion show được nâng tầm và dịch vụ mà Kiếng Cận team tạo ra đã trở thành “kim chỉ nam” để cộng đồng nhiếp ảnh sự kiện thời trang & nghệ thuật hướng đến.

Nhiếp ảnh gia của năm có tên thật là Phạm Phúc Lợi. Trước khi gắn bó với biệt danh “Kiếng Cận”, anh là giảng viên đại học và đam mê nhiếp ảnh từ lúc còn là một cậu bé. Dòng cảm xúc với thể loại ảnh cưới được anh nuôi dưỡng từ những ngày chưa biết gì về nhiếp ảnh đã dám đi thuê máy ảnh về chụp đám cưới cho các anh, chị trong gia đình. Trên hành trình học hỏi và tạo dựng phong cách riêng, anh lĩnh hội được phong cách nhiếp ảnh châu Âu hiện đại từ một người thầy và “thổi” vào các bộ ảnh cưới tinh thần thời trang độc đáo riêng có.

Nổi tiếng với nhiếp ảnh thời trang runway nhưng ít ai biết rằng ảnh cưới vẫn luôn là chủ thể mà Kiếng Cận yêu thích sáng tác. Tuy vậy trên hành trình làm nghề thì không nhiều đám cưới người nổi tiếng được phép chia sẻ ảnh với công chúng. Chỉ đến năm 2022, khi nhiều nghệ sĩ chủ động chia sẻ ảnh cưới với người hâm mộ thì công chúng biết đến ảnh cưới của Kiếng Cận team nhiều hơn. Chính điều này cũng tiếp thêm sự động viên, để anh và các cộng sự của mình có thể nhận lời chụp ảnh cưới nhiều hơn cả trong năm mới 2023 và sau này.

Tâm sự về mong muốn cho tương lai, nhiếp ảnh gia cho biết anh mong đến ngày được nhìn thấy sự dồi dào và lớn mạnh của đội ngũ Kiếng Cận team. Một phần vì anh sẽ dần lùi lại để các tay máy trẻ thỏa sức sáng tạo và ghi dấu ấn, một phần vì anh muốn gật đầu với những lời mời hợp tác từ các nhà thiết kế trẻ trong nhiều năm qua. Anh tâm sự: “Tôi mong đào tạo được một thế hệ NAG trẻ, giỏi nghề, có tác phong lịch thiệp, văn minh và tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo. Còn bản thân tôi sẽ rong chơi với những chuyến đi xa và sáng tác nhiếp ảnh khi thấy trái tim mình rung động”.



Ảnh: NVCC