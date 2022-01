Nguyễn Tùng Chinh mang áo yếm và họa tiết dân gian lên váy áo mùa Xuân

Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Tùng Chinh từng lần đầu trình diễn bộ sưu tập thời trang Hàng Trống trong tôi tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Mạch cảm xúc từ văn hóa dân gian Việt Nam tiếp tục khơi nguồn sáng tạo để NTK cho ra đời những thiết kế mới nằm trong BST Karry’s - Ngày ấy và tôi.

Chiếc áo yếm của phụ nữ xưa được nhà thiết kế cách tân trở nên duyên dáng và quyến rũ qua hình dáng của những chiếc váy dài cổ yếm làm từ lụa, nhấn nhá với họa tiết in, đính lông vũ hay xếp tầng nhiều lớp vải phối màu sắc bắt mắt rực rỡ.

Bên cạnh những họa tiết cá chép, vân mây, Nguyễn Tùng Chinh đưa vào bản in của mình những chiếc lá sen to bản, hoa sen cùng các họa tiết đan lát dạng sọc ca rô to bản vào nền vải trong mờ.





Các thiết kế dành cho nam là một điểm mới trong bộ sưu tập của Nguyễn Tùng Chinh. Trên bề mặt vải ca rô trong mờ xen kẽ ô vuông là những chiếc áo dài, sơ mi, quần tây, shorts cá tính và trẻ trung.

Những chiếc đầm có phom dáng tối giản nhưng giúp người mặc tôn dáng quyến rũ của Nguyễn Tùng Chinh.

Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập là câu chuyện kể về hành trình theo đuổi đam mê thời trang của bản thân từ khi còn là một cậu bé. "Ngày ấy là tôi của ngày xưa khi chưa biết thời trang là gì; tôi của ngày nay đã chạm đến ước mơ, đã thực hiện được những thiết kế trong mơ và trình diễn giới thiệu với công chúng", NTK Nguyễn Tùng Chinh tâm sự.

Ảnh: NVCC

Thời trang: NTK Nguyễn Tùng Chinh