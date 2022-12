Ngọc Châu tung ảnh mới: netizen nức lời khen visual tự làm từ A tới Z

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc chinh chiến tại đấu trường Miss Universe thế giới , Ngọc Châu khẳng định sự tiến bộ nhanh chóng về kỹ năng lẫn nhan sắc. Chân dài ngày càng quyến rũ khi cách ăn mặc lẫn nhan sắc thu hút. Tự make up, làm tóc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho thấy sự khéo léo và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Những mẫu váy cúp ngực hay cắt xẻ ở eo được người đẹp Ngọc Châu chú trọng hơn bao giờ hết. Từ nàng thơ ngọt ngào, Ngọc Châu đã thực sự lột xác trong hình ảnh mới.

Nếu trước đây chân dài trung thành với lối trang điểm nhẹ nhàng, trang phục đơn giản, thuần khiết thì sau khoảng thời gian lột xác, người đẹp biến hóa đầy bất ngờ với những bộ cánh nóng bỏng, cắt xẻ táo bạo.

Chưa hết, điều làm fan bất ngờ là khả năng makeup và phối đồ ngày càng lên tay của chân dài. Được biết trong chuyến đi này, Ngọc Châu không có đội ngũ make up đi cùng, do đó việc trang điểm và chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi sẽ do chính nàng hậu sắp xếp.





Ngọc Châu tự tin khi diện kiểu váy cắt xẻ ở phần rãnh ngực lẫn phía bên hông của thương hiệu Lụa Studios để ăn gian thêm chiều dài cho đôi chân.

Chiếc váy ôm body của thương hiệu SIXDO tôn lên làn da khỏe khoắn của người đẹp. Những bảng màu tưởng chừng như đối lập hoàn toàn lại được kết hợp ăn ý.

Ngoài trang phục, Ngọc Châu còn phối thêm phụ kiện để không bị nhàm chán, găng tay dài, hoa tai bảng to, kính râm là những món trợ thủ đắc lực để vẻ ngoài tăng thêm độ thu hút.

Nguồn: Instagram Ngọc Châu