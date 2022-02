Ngoại hình phi giới tính được đề cao trong BST Gabriela Hearst Thu Đông 2022

Gabriela Hearst ghi công các cô con gái tuổi teen của mình vì đã phát triển tư duy của riêng mình; quan niệm của họ về giới tính trái ngược với sự hiểu biết mà thế hệ của NTK đã lớn lên.

Trên đường băng, màu sắc, chất liệu và hình dáng của Gabriela Hearst fall/ winter 2022 collection được chia sẻ rõ nét theo đúng "chất" của NTK. Thiên nhiên là trọng tâm của BST. Màu sắc citrine và dưa hấu ngọt ngào trong chiếc áo len cashmere chunky dệt kim được tạo ra nhờ thuốc nhuộm thực vật. Hình in trên chiếc áo poncho đan bằng lụa cashmere là tâm điểm của BST được lấy từ bức tranh vẽ một cái cây của nghệ sĩ Ana Martinez Orizondo. Và họa tiết đan móc trên một chiếc váy không tay, áo dài tay và váy midi được lấy cảm hứng từ lông đuôi của một con công. Có thể nói Hearst là NTK sang trọng bậc nhất hiện nay.





Amber Valletta khép lại buổi trình diễn Gabriela Hearst fall/ winter 2022 collection trong bộ đồ hai dây làm từ len lông cừu thể thao có độ sắc nét và yếu tố thoải mái. NTK tự hào khi chỉ ra rằng phần xếp nếp cầu kỳ trên vạt áo và tay áo của chiếc váy in hoa được thực hiện tại một trong những quận may mặc thời trang của New York.

