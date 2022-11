Nghệ thuật hội họa trên những đám mây của Hoàng Quyên

"In the cloud" của NTK Hoàng Quyên là câu chuyện khi ánh sáng trở thành cọ vẽ, chiếu xuyên qua những đám mây để tạo nên bức tranh hội họa độc bản, chuyển động và thay đổi không ngừng.

Ở bộ sưu tập In the cloud, Hoàng Quyên vẫn tiếp tục dành sự sáng tạo cho những gam màu nổi tươi tắn như vàng, cam, tím, hồng và xanh dương. Sự bùng nổ về màu sắc của những "giọt mực nhỏ" Tiny Ink được nâng lên ở tầng mức mới, thể hiện trên những dáng đầm liền thân, vest và áo dài cách tân.

“Trong đám mây lớn của màu sắc, sự tự do và ngẫu hứng chảy thành dòng", nhà thiết kế tâm sự về chủ đề của BST In the cloud.

Như tên gọi của bộ sưu tập, các thiết kế mang đến ấn tượng chung về sự bồng bềnh, nhẹ bẫng và xốp mềm như những khối mây với vô vàn hình dáng. Ở đó, những luồng ánh sáng chiếu rọi từ trên cao, phản chiếu đa tầng để tạo ra cú va chạm làm “nổ tung” những quả bom màu sắc.

Lúc mỏng nhẹ như hơi sương, khi bồng bềnh đông đặc, những “đám mây” được Hoàng Quyên mô tả bằng phom dáng phá cách của áo dài và đầm liền. Những đường cắt, rã và nhún xếp không theo quy tắc, cổ áo quay ngang hay tay áo phồng úp để hở mặt trong cánh tay... làm nên hình dáng lạ mắt độc đáo cho trang phục.

Tưởng rằng với áo dài sẽ chẳng thể nào làm mới hơn được nữa. Nhưng NTK đã cho thấy cách sáng tạo riêng biệt khi giới thiệu những mẫu áo dài hiện đại, tôn dáng đẹp mắt, vừa cho người mặc sự tự do tuyệt đối vừa không bị mất "chất" của áo dài.

Tà áo dài được tạo hình mới lạ bằng những đường cắt không theo khuôn mẫu; đường xẻ thường lệ hai bên hông được may liền mạch và NTK cũng không dùng đến cách chít ben đơn giản và quen mắt trên áo dài.

Áo dài cách tân của Tiny Ink được kết hợp cùng váy, quần xếp ly óng ánh như màu của than đá.

Một số mẫu chân váy ngắn phối áo kiểu gợi nhắc về bộ sưu tập trước đó -Hidden Gem - Ngọc quý trong đá từng được giới thiệu ở mùa AVIFW Xuân Hè 2022. Những bộ trang phục đậm chất nữ tính, đằm thắm được phối cùng tất da và bốt chiến binh "tô màu" đồng điệu tạo phong cách sôi nổi và năng động.





Sức sống được biểu hiện một cách đậm chất, ngẫu hứng mà rất có ý, trừu tượng mà lại có thể tóm bắt được rõ ràng sự tự do. Tính cân bằng trong thiết kế luôn được NTK biểu đạt một cách tự nhiên như con người cô - ít mà chất, lãng mạn nhưng không phô trương. Đặc biệt, mỗi chiếc đầm có một thế giới, câu chuyện và giấc mơ riêng.

Nhà thiết kế cho biết họa tiết trên trang phục là những thiết kế độc bản được nảy sinh trong những khoảnh khắc mà tâm trí cô đang ở trạng thái thư lỏng - sự sống lóe lên những vệt màu của hạnh phúc, và cứ thế cuộn tràn như một luồng sáng, hay như một con rồng uốn lượn trong mây.

Màu sắc của chất liệu, họa tiết và những chi tiết thiết kế ngẫu hứng, tựa như một khóm hoa rực rỡ nơi đầu núi - nổi bật nhưng chân thành và tự nhiên, như khúc nhạc reo vui, nhịp nhàng của một màn trình diễn pháo hoa giữa tầng mây.

Không gian rực rỡ sắc màu của In the cloud còn được cộng hưởng bởi hình ảnh đồ họa, âm nhạc điện tử, những đôi tất, boots và giày buộc dây màu neon, túi cầm tay và những mái tóc kết sợi màu ngũ sắc.

Màn trình diễn In the cloud trong đêm bế mạc Tuần lễ thời trang Thu Đông 2022 tổ chức tại Hà Nội tối 27.11 mang đến cái kết trọn vẹn cho những sáng tạo lần này của Hoàng Quyên - với phần đầu BST đã được giới thiệu tại sự kiện thời trang của Hàn Quốc tháng 10.2022.



Ảnh: Kiếng Cận team