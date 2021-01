Vượt qua nhiều thử thách, Kendall Jenner trở thành siêu mẫu sáng giá nhất thế giới

Kendall Jenner có thể là thành viên của gia đình Kardashian-Jenner, nhưng cô sống theo ý mình. 25 tuổi, cô sống xa người mẹ kiêm quản lý Kris Jenner nhất và có gu thời trang độc đáo nhất. Không giống các chị em gái, cô có tính cách mạnh mẽ như nam giới và thích tụ tập với bạn bè hơn là gặp gỡ những người bạn đời lãng mạn tiềm năng.

Kendall đã trưởng thành ngay trước mắt chúng ta. Cô không dựa vào danh tiếng của gia đình để gặt hái thành công. Không nghi ngờ gì, chuyện là con gái của Kris Jenner đã mở ra rất nhiều cánh cửa cho cô, nhưng cô phải tự mình làm nốt phần việc còn lại.

Kendall với ba mẹ

Kendall Jenner sinh tháng 11.1995 và lớn lên trong một gia đình “rổ rá cạp lại”. Bên cạnh việc lớn lên cùng ba cô con gái là Kim, Khloe, Kourtney và một cậu con trai là Rob của Kris, Kendall còn có hai người chị cùng cha khác mẹ trong cuộc hôn nhân đầu tiên của Caitlyn Jenner, Burt và Casey Lynn Jenner.

Và đừng quên cuộc hôn nhân thứ hai của Caitlyn: Kendall cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Brandon Jenner và Sam “Brody” Jenner. Gia đình này sống ở Calabasas, một khu ngoại ô thuộc tầng lớp thượng lưu của Los Angeles.

Kendall và Kylie như hình với bóng khi còn nhỏ

Khi lớn lên, Kendall nhát hơn nhiều so với các chị em gái của mình. Cô nhớ lại cô không có nhiều bạn bè, không giống như Kylie người giao thiệp rộng. Kylie nhỏ hơn Kendall 2 tuổi. Những bức ảnh thời thơ ấu của họ cho thấy hai chị em như hình với bóng.

Theo kênh truyền hình E!, Kendall cho rằng cô được nuôi dạy bình thường. Cô có 3 thần tượng những người mắc phải những sai lầm mà cô không mắc phải. Cô liên tục được nhắc nhở “Hãy làm như chị nói, không phải như chị làm”.

Keeping Up with the Kardashians mùa 1

Khi mùa 1 của Keeping Up with the Kardashians phát sóng vào năm 2007, Kendall mới 11 tuổi. Khi chương trình tiếp tục, rõ ràng cô khác biệt so với gia đình của mình: cô không dễ bị kịch tính như mẹ hoặc các chị.

Cô không xuất hiện nhiều trong chương trình mãi cho đến sau này, khi cô quyết định cô muốn trở thành một người mẫu. Sự giới thiệu của cô đến giới thời trang đã được ghi lại bằng chương trình truyền hình thực tế, trong khi cô luôn biết cách giữ kín cuộc sống riêng của mình.

Năm 2012: Kendall bắt đầu sự nghiệp

Một vài năm đã trôi qua cho đến khi Kendall bắt đầu thu hút sự chú ý trong làng giải trí. Vào năm 2010, cô được Công ty Wilhelmina Models ký hợp đồng và các dự án người mẫu liên tục đổ về. Cô xuất hiện trên các trang bìa Teen Vogue, American Cheerleader, Flavor, và nhiều tạp chí khác.

Kendall mơ trở thành thiên thần của Victoria’s Secret kể từ khi cô quyết định cô muốn trở thành người mẫu và vào năm 2012, bà mẹ kiêm quản lý Kris đã giúp cô biến ước mơ thành hiện thực. Theo Harper's Bazaar, Kris đã kiếm Russell James, người lùng tìm các người mẫu cho Victoria’s Secret và sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Nhan sắc của Kendall đáp ứng được yêu cầu.

Năm 2014: Kendall sải bước trên sàn diễn thế giới

Vì không có chị em gái nào của cô là người mẫu và họ đều có con, Kendall cảm thấy bị bỏ rơi theo một cách nào đó. Nhưng không nhất thiết theo một cách tồi tệ. Vào năm 2014, thế giới đã chứng kiến màn ra mắt của cô tại sàn diễn Marc Jacobs, với chiếc áo xuyên thấu. Jacobs mời cả gia đình đến sự kiện này, nhưng Kendall năn nỉ họ đừng đến. Đây là thành công của cô và cô không muốn bị gia đình làm lu mờ.

Theo Evening Standard, người ta cho rằng cô thành công ngay lập tức khi mặc chiếc áo xuyên thấu đó, vì thế, cô nhanh chóng có mặt trong chương trình Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, và nhiều cái tên khác nữa.

Năm 2015: Chương trình Victoria’s Secret đầu tiên của Kendall

Kendall đã đạt được mơ ước vào năm 2015 khi cô cùng cô bạn thân Gigi Hadid sải bước trên đường băng Victoria’s Secret lần đầu tiên. Ngay lập tức, cô trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng nhất của Victoria’s Secret và tham gia hai chương trình thời trang năm 2016 và 2018.

Cho đến tận bây giờ, cả thế giới bàn tán về Kendall, nhưng cô chưa dính vào bất cứ vụ bê bối nào. Cô luôn giữ kín chuyện hẹn hò của mình. Cô có quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao hạng A, ví dụ như Harry Styles, Justin Bieber và A$AP Rocky.

Năm 2016: Gương mặt trang bìa tạp chí Vogue Mỹ đầy tranh cãi

Kylie và Kendall đều được lên vô số bìa tạp chí khi họ 18 tuổi. Vào năm 2016, Vogue Mỹ thông báo Kendall là gương mặt trang bìa tháng 9 của họ, gọi cô là “người mẫu đột phá trong thế hệ của cô”. Tuy nhiên, điều đó không làm hài lòng bạn đọc tạp chí thời trang cao cấp.

Theo Business Insider, một số người hâm mộ tạp chí đã giận dữ: “Bà tổng biên tập Anna Wintour vốn nổi tiếng vì không cho người mẫu áo tắm hoặc nội y xuất hiện trên tạp chí trong nhiều năm, vậy mà bà bỗng dưng chấp nhận ngôi sao truyền hình thực tế?” Kendall không để phản ứng tiêu cực ảnh hưởng đến cô. Cô gọi những người phê bình là “những kẻ bắt nạt trên mạng” và hứa sẽ tự bảo vệ mình.

Năm 2017: Vướng rắc rối với quảng cáo Pepsi

Vào năm 2017, Kendall, 21 tuổi, tham gia một chương trình quảng cáo Pepsi nhưng chương trình này không được lòng công chúng. Rời buổi biểu diễn thời trang, cô chùi sạch son phấn và tham gia vào một nhóm người biểu tình với mục đích giấu tên và giải quyết sự tàn bạo của cảnh sát bằng cách đưa lon Pepsi cho viên cảnh sát.

Theo NBC News, nhà hoạt động dân quyền DeRay McKesson cho biết: “Quảng cáo này tầm thường hóa tính khẩn cấp của các vấn đề và nó làm giảm mức độ nghiêm trọng của lý do tại sao chúng tôi xuống đường ngay từ đầu”. Chắc chắn đó không phải là bước đi thông minh nhất trong sự nghiệp, nhưng nó cũng không gây chết người.

Năm 2018: Người mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới

Đến năm 2018, Kendall là một cái tên quen thuộc. Chỉ trong 4 năm, cô trở thành người mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới. Cô bộc bạch với Vogue rằng nghề người mẫu không hề vui vẻ và dễ dàng như người ta tưởng: “Tôi cho rằng người ta không hiểu nghề người mẫu cô đơn như thế nào... Bạn đi khắp thế giới để làm việc và sau đó, về khách sạn một mình. Đó là một cuộc sống khác so với những gì bạn tưởng tượng”.

Kendall bắt đầu trải nghiệm những mặt trái của việc nổi tiếng. Ví dụ, cô bị theo dõi: một đêm, cô về nhà và phát hiện một người đàn ông lạ mặt trong hồ bơi. Người đàn ông, tên của anh là John Ford, bị trục xuất đến Canada.

Năm 2020: Có mặt trong bữa tiệc sinh nhật 40 tuổi của Kim Kardashian và tổ chức bữa tiệc Halloween bí mật

Năm 2020 không phải là một năm dễ dàng, nhưng dòng họ Kardashian-Jenner sẽ không biết điều đó. Giữa đại dịch COVID-19, vào tháng 10.2020, cả thế giới phẫn nộ khi chứng kiến cảnh gia đình hân hoan trong một kỳ nghỉ sang trọng nhân sinh nhật lần thứ 40 của Kim. Vào tháng 11.2020, Kendall tổ chức bữa tiệc Halloween, yêu cầu khách mời không đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội. Trang phục của cô có thể đã giành chiến thắng trong sự kiện, nhưng điều tiếng là chuyện không đáng.

Kendall là cô nàng duy nhất của dòng họ Kardashian-Jenner người chưa có con. Cô không lên kế hoạch sinh em bé ngay. Xét cho cùng, cô có rất nhiều cháu trai để chơi cùng bất cứ khi nào cô muốn.

theo Page Six, InStyle