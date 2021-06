Victoria Beckham luôn gây bất ngờ trong những chiếc đầm cut-out siêu mỏng manh

Cô phối cùng đôi giày cao gót yêu thích "trib two" của YSL. Một phong cách rất thời trang.

Đây có thể là bộ trang phục toàn màu đen cut- out tuyệt vời nhất của NTK Victoria Beckham? Chiếc áo cut-out vừa vặn đã tôn dáng Vic. Quần ống rộng, lưng cao với áo dài bất đối xứng, Vic mặc đồ đen nhưng rất nổi bật. Trang bị phụ kiện với một chiếc túi đeo chéo đơn giản, một chiếc vòng tay bằng vàng chunky và thêm chiếc kính râm, cô đã xuống phố để tạo cảm hứng thời trang cho chúng ta. Chiếc áo ôm sát với đường cut out ngang ngực và tay ngắn trễ vai táo bạo. Một vẻ đẹp hoàn mỹ! Trước đó khi tham dự một sự kiện, NTK đến từ nước Anh, Victoria Beckham cũng đã diện chiếc đầm trắng cổ cao, cut - out phần eo duyên dáng. Cô kết hợp cùng giày cao gót trắng, giúp tôn dáng người mặc hơn. Là một NTK, Vic luôn biết cách tạo nên vẻ chỉn chu mà vẫn phóng khoáng, gợi cảm cho bản thân. Theo DailyMail, Hellomagazine

Kể từ khi "debut" với danh xưng nhà thiết kế thời trang, Vic gần như chỉ mặc đồ thương hiệu mang tên mình. Cô đã từng lọt vào ống kính của giới săn ảnh trong một lần mặc chiếc đầm cut - out màu trắng xám trên đường phố. Chiếc đầm có tên "cut - out tweed dress by Victoria" tuyệt đẹp với phần thắt lưng màu đen. Đường cắt tinh xảo đã "khoe" được vòng một đầy đặn thân hình tuyệt mỹ của cô, và chi tiết cắt khoét tạo cho hình dáng cổ điển pha chút hiện đại.