Người mở đường cho người mẫu Việt bước ra các sàn diễn thời trang quốc tế

Tại Việt Nam, Huân chương công trạng của Italia (Knighthood of the Order of Merit of the Star of Italy) từng được trao cho một số ít danh nhân trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tư pháp. Trong lĩnh vực thời trang, bà Trang Lê là người thứ hai (sau nhà thiết kế Minh Hạnh) được nhận Huân chương công trạng tước hiệu Hiệp sĩ từ chính phủ Italia.

Trả lời câu hỏi của phóng viên lý do vì sao trao tặng Huân chương công trạng tước hiệu Hiệp sĩ cho bà Trang Lê, ông Dante Brandi - Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM cho biết: “Chính phủ Italia trao danh hiệu cao quý này cho bà Trang Lê vì bà là người đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam đồng thời bà cũng là một nhân vật truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo”.