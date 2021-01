Tiên Nguyễn vinh dự nhận giải thưởng Best Of The Best 2020

Tại Lễ trao giải Best Of The Best 2020 do Tạp chí Robb Report tổ chức vào tối ngày 26/1/2021 vừa qua, thương hiệu trang sức đồng hồ danh tiếng nước Pháp Cartier được phân phối vào thị trường Việt Nam bởi công ty DAFC đã được vinh danh hạng mục Best Unisex Watch cho dòng Pasha de Cartier.