Tiên Nguyễn bật mí lợi thế cạnh tranh hàng hiệu

Cô đã dành cho Thời Trang Trẻ cuộc phỏng vấn chào năm mới như một lời tri ân với những người thân yêu cùng bạn đọc yêu mến thời trang.

Năm 2020 khép lại với những dư chấn nặng nề cho làng thời trang và hàng hiệu thế giới do tác động của dịch Covid-19. Tại Việt Nam, được biết IPPG là Tập đoàn được hơn 108 thương hiệu lớn của thế giới tin tưởng và đã hợp tác bền vững nhiều năm qua, với tư cách là người phụ trách, rất mong Tiên Nguyễn chia sẻ với bạn đọc Thời Trang Trẻ tình hình này.

Với IPPG, chúng tôi luôn cố gắng duy trì mức tăng trưởng bình quân doanh thu hằng năm của ngành kinh doanh thời trang là khoảng 15 - 18%. Riêng trong năm nay 2020, hầu như tất cả ngành khác đều gặp tình trạng khó khăn vì Covid-19 nhưng mảng kinh doanh hàng hiệu cao cấp của DAFC lại đạt mức tăng trưởng đột phá 25%.

Khi dịch Covid-19 xảy ra, các khách Việt Nam không bay sang nước ngoài để mua sắm hoặc gửi mua hàng xách tay về nữa, chúng tôi đã tận dụng cơ hội này, thực hiện kế hoạch tiếp cận các đối tượng khách mới bằng nhiều chương trình phục vụ “chiều” khách hàng tối đa... như tổ chức phục vụ ngay tại nhà (nếu có nhu cầu), thường xuyên cập nhật và gửi những bộ sưu tập hàng mới nhất qua kênh online, điện thoại, làm các chương trình tặng quà chăm sóc khách hàng... và kết quả là chúng tôi đã tạo được sự yêu mến của nhiều đối tượng khách mới, và doanh số đã tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Ở nhiều quốc gia, các nhà thời trang và hàng hiệu đã có những bước đi ban đầu để thích ứng với tình hình mới, dễ thấy nhất là đẩy mạnh hoạt động online. Liệu DAFC có chuẩn bị những kế hoạch lớn theo hướng đó?

Theo Forbes, lực lượng Millennials sành công nghệ hiện đang đóng góp 35% giá trị tiêu dùng của ngành hàng xa xỉ. Con đường nhanh nhất để chạm tới họ là thế giới mạng vì vậy các nhãn hàng cao cấp bắt đầu đưa sản phẩm lên bán trực tuyến. Nhưng với ngành hàng xa xỉ, các cửa hàng truyền thống thực tế vẫn đóng vai trò quan trọng.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình ngành thời trang 2020 (The state of fashion 2020) của McKinsey, 85% khách hàng tiếp cận với sản phẩm cao cấp thông qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến trong năm 2019, cao hơn so với mức 80% của năm 2017. Có đến 75% quyết định mua hàng được dẫn lối bởi internet dù chỉ 25% giao dịch được thực hiện trực tuyến.

Với chúng tôi cũng không ngoại lệ. Hiện hầu như hơn 60% ngân sách marketing được sử dụng qua các kênh quảng cáo trực tuyến. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh cũng đang nhắm đến các kênh bán hàng trực tuyến qua “direct chat” direct email, big data để phân tích sở thích của khách hàng nhằm giới thiệu và cập nhật các sản phẩm “hot” nhất, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu cho từng đối tượng khách hàng tiềm năng. Riêng đối với các thương hiệu thời trang trung cấp, chúng tôi đã hoàn thiện website bán hàng trực tuyến www.acfc.com.vn để bắt kịp xu hướng công nghệ và mua sắm trực tuyến hiện nay của giới trẻ và người tiêu dùng thông thái. Sắp tới, website bán hàng trực tuyến đối với thương hiệu thời trang cao cấp DAFC cũng sẽ ra mắt, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng đây là kênh trực tuyến quảng cáo cho các sản phẩm hàng cao cấp, chúng tôi vẫn tập trung đầu tư và đào tạo nhân sự tư vấn chuyên nghiệp tại các cửa hàng truyền thống để khách hàng có thể trải nghiệm việc mua sắm tại cửa hàng với không gian nội thất được đầu tư sang trọng, với tiêu chí phục vụ thượng đế “chu đáo một cách đặc biệt và bằng các dịch vụ xa xỉ nhất”.

Bên cạnh đó, chiến lược trọng tâm cho năm sau và các năm tiếp theo là mở một trung tâm bán hàng giảm giá cao cấp (premium factory outlet). Theo quy định, sau khi mở được hơn ba cửa hàng thương hiệu cao cấp thì chúng tôi sẽ được mở 1 cửa hàng trong factory outlet. Với lợi thế sở hữu hơn 100 thương hiệu của mình, đây sẽ là một factory outlet đầu tiên và lớn nhất khu vực.

Theo Tiên, khách hàng trẻ tuổi, am hiểu công nghệ đang tái định vị thị trường hàng xa xỉ ra sao?

Thị trường hàng xa xỉ vẫn luôn luôn là một cục nam châm thu hút nhiều đối tượng khách hàng.

Khách hàng trẻ tuổi am hiểu công nghệ của chúng tôi đang ngày càng chiếm thị phần tăng trưởng mạnh, đây cũng là đối tượng tập trung quảng cáo số một của các thương hiệu đẳng cấp. Khi nhắm đến đối tượng khách hàng am hiểu công nghệ các thương hiệu cũng đã thay đổi phương thức quảng cáo tiếp cận “thượng đế công nghệ” từ offline, báo tờ, sang online và digital kỹ thuật số theo hướng sang chảnh cao cấp (không như các quảng cáo hàng tiêu dùng Ecommerce).

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, giới trẻ lại càng có nhiều cơ hội để tìm hiểu thương hiệu, nhìn ngắm các sản phẩm qua sự hiện diện của những người nổi tiếng (KOL, diễn viên người mẫu) trên các mạng xã hội vì vậy họ rất tò mò muốn tìm đến cửa hàng cọ sát, tương tác và chắc chắn là sẽ yêu thích ngay khi tiếp cận...

Một sản phẩm xa xỉ không chỉ được xem như một món hàng chất lượng cao mà còn là sự thể hiện đẳng cấp của người dùng, đó còn có thể là một di sản để lại cho đời sau. Tuy nhiên, thế hệ millennials và Z lại quan tâm đến những điều thiết thực hơn, như chất lượng dịch vụ thiết kế, tay nghề, tính khan hiếm của sản phẩm (limited-edition)... hơn hẳn giá trị di sản của thương hiệu (theo khảo sát của Luxury institute).

Tiên có thể cho biết, lợi thế nhất định IPPG có so với đối thủ trong ngành?

Với IPPG, chúng tôi có 4 lợi thế chính so với đối thủ cùng ngành: Thứ nhất, chúng tôi là đơn vị tiên phong kinh doanh hàng hiệu tại Việt Nam và sau hơn 15 năm hoạt động kinh doanh trong ngành, chúng tôi đã tạo được uy tín và sự tin tưởng, yêu mến của nhiều khách hàng Việt Nam, bằng chứng là doanh số hằng năm của phân khúc hàng cao cấp của chúng tôi đều tăng trưởng hai con số và danh sách khách hàng VIP của cả tập đoàn hằng năm đều tăng trưởng 3 con số.

Thứ hai, các thương hiệu nổi tiếng đẳng cấp quốc tế của chúng tôi đưa vào Việt Nam đều là 70% thương hiệu nằm trong top các thương hiệu nổi tiếng đẳng cấp thế giới, và có thị phần tăng trưởng kinh doanh khá cao trên thế giới, doanh số tăng trưởng đóng góp tại Việt Nam cũng rất đáng nể, do vậy, chúng tôi sở hữu trong tay “đặc quyền thương lượng TAY ĐÔI” với các thương hiệu về các chính sách như: phân phối độc quyền, tỉ lệ chiết khấu, chính sách hỗ trợ marketing/đầu tư... Đặc biệt là giá bán bằng giá nước xuất xứ thương hiệu và việc chọn lựa ngành hàng, sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt đã đem lại sự ủng hộ và yêu thích tuyệt đối từ các khách hàng.

Thứ ba, việc sở hữu và làm thành công hơn 108 thương hiệu cũng là một lợi thế để các thương hiệu mới tự tìm đến chúng tôi và chúng tôi có thể chọn lựa thương hiệu đình đám trên thế giới nào phù hợp để phát triển “brand portfolio” đúng với định hướng phát triển kinh doanh của tập đoàn.

Thứ tư, theo các mô hình bán lẻ phân khúc cao cấp, ngay từ đầu IPPG không tìm kiếm hướng khai thác lợi nhuận của mình bằng việc mở quá nhiều cửa hàng, mà chỉ tập trung ở những địa bàn đắc địa. Một trong những thiết yếu trong nhượng quyền thương hiệu là tìm được mặt bằng tốt. Chính xác lợi thế tuyệt đối của chúng tôi là được giao vận hành và khai thác hai khu trung tâm thương mại cao cấp ở vị trí đắc địa là Tràng Tiền Hà Nội và khu REX Arcade tại TP.HCM.

Một chút riêng tư, câu chuyện “Vua hàng hiệu giải cứu con gái khỏi đại dịch Covid-19 bằng chuyên cơ” năm qua đã thu hút sự quan tâm của bạn bè khắp năm châu, kéo theo đó là những đóng góp vật chất và tinh thần to lớn ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch. Nhìn lại câu chuyện này, “nhà mình” có thể chia sẻ thêm cảm xúc với bạn đọc không?

Ngay từ đầu, ba mẹ tôi rất tin tưởng vào hệ thống y tế chống dịch bệnh tại Việt Nam. Đó là sự tin tưởng rất lớn với Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Bên cạnh đó thời tiết ấm tại Việt Nam thuận lợi cho việc điều trị và việc gần gia đình sẽ có thể động viên tiếp sức cho tôi trong thời gian cách ly, điều trị bệnh.

Tôi hiểu rằng, Covid-19 là đại dịch đã gây khủng hoảng lớn đối với nền kinh tế và sức khỏe của người dân toàn cầu, hơn lúc nào hết đây là lúc doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn IPPG nói riêng phải thể hiện trách nhiệm xã hội của mình để chia sẻ, chung tay góp sức cùng Chính phủ và người dân, cùng đồng tâm, hiệp lực để ngăn chặn, đẩy lùi, phòng chống đại dịch hiệu quả nhất. Trong năm 2020, Quỹ vì cộng đồng IPPG đã trao tặng hơn 36 tỉ đồng để chia sẻ những khó khăn trước cơn đại dịch. Ngoài ra chúng tôi cũng đóng góp tiền để mua 9 máy áp lực âm phục vụ phòng cách ly bệnh nhân Covid-19 cho TP.HCM và dành một siêu thị rộng 5.000 m2 ở tỉnh Tây Ninh để sử dụng làm nơi cách ly trong dịch bệnh. Chúng tôi cũng thực hiện công tác thiện nguyện trao tặng vật tư y tế cho Bộ Ngoại giao và nhân dân Philippines.

Nhân dịp này, tôi cũng muốn chính thức gởi lời tri ân sâu sắc đối với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của các cấp chính quyền rất kịp thời, tập thể ngành y tế cả nước nói chung, đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện tuyến đầu cả nước, nhiều lực lượng chức năng đã hy sinh, không ngại nguy hiểm, đã và đang ngày đêm tiếp tục đóng góp hết sức mình trong công tác phòng chống, đẩy lùi sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, giúp ổn định và phát triển kinh tế cho Việt Nam trong khi các nước khác vẫn còn đang rất chật vật khó khăn lo chống dịch. Đây thật sự là một niềm hãnh diện của mọi công dân Việt Nam.

Xin cảm ơn Tiên về những chia sẻ này!