Thời trang và nghệ thuật đưa khu đô thị Phú Mỹ Hưng lên bản đồ sáng tạo

Bản in kỹ thuật số "Địa tầng Quận 7" là cơ sở để tạo ra bộ sưu tập Dệt Trải nghiệm thành Ký ức.

Khách tham quan triển lãm có thể quan sát bản in kỹ thuật số dưới nhiều hình thức khác nhau, từ bản phác thảo đầu tiên trong sổ tay cho đến các tác phẩm in thử nghiệm trên hàng loạt các chất liệu vải như vải nhân tạo, cotton thun jersey, cotton 100%, voan lụa, lụa Hapotai bằng cách sử dụng các kỹ thuật đa dạng như in kỹ thuật số và thêu tay.