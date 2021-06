Thời trang thế giới nhuộm màu sặc sỡ, gây quỹ từ thiện để tôn vinh Tháng tự hào LGBTQ+

Bắt đầu từ cuộc bạo động Stonewall đã diễn ra tại Mỹ cho đến nay, cộng đồng LGBTQ+ ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi tầng lớp. Ngoài việc được chính phủ cho đăng ký kết hôn ở một số nước, cho phép diễn ra các cuộc diễu hành văn hóa, nền thời trang cao cấp cũng đã vào cuộc để cổ vũ cho cộng đồng này. Vào năm nay, bằng cách cho ra mắt các bộ sưu tập giới hạn và kết hợp với các ngôi sao nổi tiếng, các nhà mốt thế giới đã dùng số lợi nhuận kiếm được để góp vào các quỹ từ thiện cho cộng đồng LGBTQ+ trên toàn thế giới.

Coach

Chia sẻ của Iggy Ross trong chiến dịch Coach dành cho Pride Month năm nay.

Thương hiệu thời trang đến từ New York này vừa cho ra mắt bộ sưu tập thứ 2 vào cuối tháng 5.2021, với rất nhiều trang phục và phụ kiện lấy cảm hứng từ thập niên 70. Mang họa tiết nhiều chữ “C” đặc trưng được nhuộm màu lục sắc, các items trở nên lạ mắt nhưng vẫn nổi bật chất riêng của thương hiệu.

Coach đã làm nổi bật chiến dịch bằng các chia sẻ của những ngôi sao trước ống kính như: Iggy Ross, Rina Sawayama, Miles Heizer...

Tổ chức Coach đã hướng đến quyên góp cho đối tác lâu năm của mình - Viện Hetrick-Martin (được thành lập vào năm 1979 nhằm hỗ trợ những thanh thiếu niên dễ bị tổn thương và hay gặp rủi ro tại New York), quỹ tín thác Albert Kennedy, quỹ Point và cộng đồng CenterLink của các trung tâm LGBTQ+.

Versace

Đây là lần đầu tiên đánh dấu sự hợp tác của nhà mốt Versace cùng ca sĩ đình đám Lady Gaga, nhân dịp kỷ niệm 10 năm album Born This Way của cô được giải Grammy. Cũng nhân dịp Pride Month, Donatella Versace - nhà sáng lập Versace quyết định tổ chức bán đấu giá một bản sao của chiếc áo khoác Born This Way mang biểu tượng đặc trưng của Gaga. Tất cả số hiện kim sẽ được gửi hết vào quỹ Born This Way của nữ ca sĩ. Ngoài ra, Versace còn cho ra mắt một mẫu áo phông phiên bản giới hạn có dòng chữ Born This Way cùng chiếc mũ nồi để hòa chung không khí Tháng Tự hào.

Toms

Toms vừa qua đã công bố rằng, họ không ngoại trừ dịp Pride Month này mà hỗ trợ hết mực cho cộng đồng LGBTQ+. Họ vẫn thực hiện trợ cấp cho các tổ chức đồng tạo quanh năm, điển hình như trại hè Brave Trials. Đây được xem là một nơi thiết kế đặc biệt cho thanh niên, xây dựng sự kết nối, trở nên tự tin và học cách lãnh đạo. Brave Trials vẫn đang trên đường song hành cùng Toms, chuẩn bị khởi động chương trình khẳng định sức khỏe tinh thần cho cộng đồng.

Hòa chung không khí Tháng Tự hào, Toms cũng cho ra mắt bộ sưu tập Unity, với các items như giày và kính râm mang đậm màu sắc Pride. Và tất nhiên số doanh thu kiếm được sẽ trích ra để duy trì trại hè Brave Trials.

Balenciaga

Vào đầu tháng 6 vừa qua, ngoài ra mắt bộ sưu tập Mùa thu 2021, Balenciaga còn tổ chức tôn vinh sự kiện Pride Month bằng bộ sưu tập đặc biệt. Gồm đầy đủ các thiết kế cho một tủ đồ thông thường như: Áo khoác dạ, áo hoodie, mũ bóng chày, đồ lót, vòng đeo tay và ví tiền xu. Được thiết kế bởi Demna Gvasalia, các items mang dạt dào tinh thần Pride như chi tiết cờ lục sắc, các phông chữ khác nhau với nội dung Gay Pride Balenciaga 2021.

Nhà mốt đã công bố rằng sẽ dùng 15% tổng số doanh thu của bộ sưu tập để quyên góp cho The Trevor Project - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm chấm dứt tình trạng tự tử của thanh thiếu niên LGBTQ+.

Alo Yoga

Đây là một thương hiệu đồ thể thao tuy không nổi tiếng tại Việt Nam nhưng rất thịnh hành ở châu Âu, được nhiều ngôi sao lớn ưa chuộng như: Kendall Jenner, Hailey Bieber, Gaia Gerber... Vừa qua, thương hiệu cũng đã công bố bộ sưu tập Pride đầu tiên và hứa hẹn 100% doanh thu cũng sẽ dành cho tổ chức The Trevor Project.

aloyoga

Theo lofficiel, hero, observer

Nguồn ảnh: Instagram @coach, @rinasonline, @donatella_versace, @toms, @balenciaga, @aloyoga